Cục Xuất bản vào cuộc làm rõ nghi vấn sách lậu dạy kiếm tiền của Huấn ‘hoa hồng’

Huấn “hoa hồng” vừa ra trại cai nghiện vì sử dụng trái phép chất ma túy, ngay sau đó khiến cộng đồng sửng sốt vì xuất hiện trên mạng xã hội rao bán cuốn sách “Bí kíp kinh doanh online”. Cùng với cuốn “Đệ nhất kiếm tiền”, anh ta rao bán bộ sách với con số ngỡ ngàng 799 nghìn đồng.



Huấn “hoa hồng” vốn là một hiện tượng “giang hồ mạng”, là kẻ coi thường pháp luật, có những phát ngôn ngang ngược. Một số người đọc phát hiện cuốn sách nhiều lỗi chính tả, câu cú lủng củng. Điều này không lấy gì làm ngạc nhiên bởi anh ta thường xuyên viết sai chính tả. Fanpage facebook của Huấn “hoa hồng” có hàng trăm nghìn lượt theo dõi, chủ yếu là giới trẻ khiến nhiều người lo ngại tác động tiêu cực từ nhân vật này tới giới trẻ.

Cục Xuất bản sẽ làm rõ nghi vấn sách lậu của Huấn "hoa hồng"

Điều đáng nói hơn, ngoài bìa cuốn sách ghi tên NXB SG khiến nhiều người nghi ngờ đây là sách lậu. Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành khẳng định không có NXB nào có tên SG. Trước dó từng có NXB văn hóa Sài Gòn, sau nhập với NXB Văn hóa văn nghệ TPHCM. Lãnh đạo Cục cho biết, Cục sẽ cho kiểm tra để làm rõ đây có phải sách lậu hay không.Điều 10 Luật Xuất bản năm 2012 ghi rõ một số nội dung và hành vi bị nghiêm cấm như: In lậu, in giả, in nối bản trái phép xuất bản; Phát hành xuất bản phẩm không rõ nguồn gốc hợp pháp hoặc chưa nộp lưu chiểu.