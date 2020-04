Danh hài Thuý Nga: Nghệ sĩ là người nhạy cảm, yêu cuồng loạn hơn nên khổ hơn

Quảng cáo

Trong talkshow Chuyện Cuối Tuần với chủ đề “Trở thành diễn viên hài, dễ hay khó” mới đây diễn viên hài Thúy Nga đã kể về thời mới chậm chững đạt chân vào với nghề diễn viên. Thuý Nga kể Thúy Nga cho biết, chị tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM cùng lứa với Việt Hương, Tiết Cương, Cao Minh Đạt, Hạnh Thúy... Thời ấy có rất ít sân khấu- tụ điểm biểu diễn, vì thế có những lúc, Thúy Nga cảm thấy không biết sẽ đi đâu về đâu. Thậm chí, có người còn vẽ ra cho chị viễn cảnh sẽ về quê ở Nha Trang để… bán ốc. Tuy nhiên, cũng nhờ kiên trì và theo học Nghệ sĩ Minh Nhí mà Thúy Nga dần được phát hiện có năng khiếu diễn hài.

Danh hài Thuý Nga

Nhưng con đường đến với thành công của vẫn còn rất gian nan. Thúy Nga từng bị chê là “Người nhỏ như con chuột mà cũng đòi làm nghệ sĩ”. Rồi khi mới đi diễn, cát-sê thấp có khi chỉ bằng bát phở nhưng Thuý Nga vẫn vui vẻ không nề hà và càng coi đó là động lực để cố gắng.

Sau đó do cuộc sống khó khăn, Thúy Nga phải chạy show ở một số tụ điểm, với công việc diễn phụ cho vài nhóm hài. Từ đó Thúy Nga dần chuyển sang diễn hài, chị vào một nhóm hài trẻ. Rồi có lần may mắn, Thuý Nga được diễn trên sân khấu lớn với các nghệ sĩ nổi tiếng. Thúy Nga nhớ mãi lần diễn cho sân khấu của NSND Hồng Vân và chương trình được truyền hình trực tiếp. Điều bất ngờ là sau đêm diễn, vở kịch thành công và Thuý Nga đã được cả nước biết đến vì: “Truyền hình thời đó phủ sóng rộng khắp lắm. Ai mà có vở diễn tốt trên truyền hình thì có thể nổi tiếng sau một đêm. Nhờ tôi được Tổ nghiệp thương, cho nổi tiếng từ ngày đó, đi diễn được đông đảo khán giả hâm mộ. Có thời, tôi đi đâu cũng phải in mấy ngàn tấm hình để sau đêm diễn tặng cho người hâm mộ” – Thúy Nga nói.

Nói về kỷ niệm ấn tượng nhất trong thời gian đi diễn, Thúy Nga tâm sự, đó là lần ra đảo Phú Quý. Khi đó, đi tàu vào đúng thời kỳ mưa bão, phải mất 8 tiếng đồng hồ. Trên đường đi, sóng biển đánh ầm ầm, người lái tàu ói 7-8 lần, bản thân chị không ói nhưng không ăn uống được gì. Điều bất ngờ, đến nơi có 2 ngàn người ra đón chị và các nghệ sĩ. Mọi người được đưa vào một phòng có rất nhiều đồ ăn ngon nhưng không ai ăn uống nổi.

Theo lời người dân, đảo này sống bằng nghề đánh cá, ngày nào có bão không ra biển được, người dân thường muốn xem nghệ thuật, và vì thế, lần này họ mời các nghệ sĩ đến diễn. Buổi tối mất điện, chỉ có đèn hột vịt nhưng người dân vẫn đến rất đông để xem. Diễn xong mấy ngày, Thúy Nga không về được thành phố vì bão. Tuy nhiên, bù lại, chị được người dân đối xử rất tận tình. Chủ tịch xã còn hứa nếu không có tàu, sẽ tìm trực thăng đưa Thúy Nga về Sài Gòn khiến chị rất xúc động.

Thuý Nga và Hoài Linh

Thúy Nga nhận xét, các diễn viên bây giờ có nhiều cơ hội để nổi tiếng bằng cách đăng tải các clip lên youtube, facebook. Nhưng cái gì cũng có 2 mặt, nếu làm không tốt thì lại rất có hại vì sẽ bị “ném đá”. Công nghệ phát triển, khán giả xem xong vây lấy nghệ sĩ chụp hình, họ còn tag thẳng mình trên facebook và mọi điều xấu, điều tốt đều có thể bị mọi người biết tới.

Trả lời câu hỏi của đạo diễn Lê Hoàng về việc những nghệ sĩ hài thường cười trên sân khấu, còn ngoài đời thì khóc, Thúy Nga trải lòng, nghệ sĩ vốn rất nhạy cảm, vì thế dù chỉ một câu chuyện nhỏ là họ cũng dễ xúc động: “Nghệ sĩ là người nhạy cảm với mọi vui buồn, họ yêu cuồng loạn hơn và vì thế cũng khổ hơn”.

Talkshow Chuyện Cuối Tuần chủ đề “Trở thành diễn viên hài, dễ hay khó” với sự đối thoại thẳng thắn giữa đạo diễn Lê Hoàng và Diễn viên hài Thúy Nga sẽ được phát sóng vào 21h35 thứ bảy ngày 25/4 trên kênh VTV9.

Trọng Thịnh