Đạo diễn Bùi Tiến Huy tiết lộ lý do nhận phim ‘Tình yêu và tham vọng’

Điều gì khiến đạo diễn Bùi Tiến Huy hứng thú với kịch bản “Tình yêu và tham vọng”?

Tình yêu và các dạng phim ngôn tình là sở trường và thế mạnh của tôi. Tôi cảm thấy mình có nhiều cảm xúc và sáng tạo trong thể loại này. Với kịch bản “Tình yêu và tham vọng” cũng vậy. Tuy nhiên, đề tài lần này không chỉ là tình yêu mà cả những màn đấu đá, âm mưu và cạnh tranh trên thương trường, đó là sự mới lạ trong kịch bản và làm tôi hứng thú. Tôi dành 50% cho tình yêu và 50% cho kịch tính nơi thương trường, nhịp phim nhanh và hiện đại khiến cho khán giả sẽ thấy lôi cuốn ngay từ đầu.

Đạo diễn Bùi Tiến Huy (thứ hai từ trái qua) đang chỉ đạo diễn xuất cho các diễn viên trong phim "Tình yêu và tham vọng".

“Tình yêu và tham vọng” không chỉ là bộ phim mới mẻ về đề tài mà còn cả sự làm mới về dàn diễn viên, đó là dụng ý của đạo diễn Bùi Tiến Huy ở dự án này?

Nếu mọi người theo dõi những bộ phim trước đây của tôi như “Tuổi thanh xuân”, “Zippo mù tạt và em” hay “Cả một đời ân oán” thì sẽ thấy tôi luôn lựa chọn các dàn diễn viên từ Bắc vào Nam chứ không riêng ở phim “Tình yêu và tham vọng”. Tôi thích sự mới mẻ và đề cao việc tìm được những gương mặt phù hợp với vai diễn hơn là quan tâm diễn viên đó là người Nam hay người Bắc.

Với tôi, sự kết hợp của bộ tứ diễn viên chính: Diễm My, Nhan Phúc Vinh, Mạnh Trường, Lã Thanh Huyền hoàn hảo, họ phù hợp với nhân vật và họ sống với vai diễn của mình trong phim. Dàn diễn viên thứ chính tôi cũng rất kì công để lựa chọn những gương mặt sáng giá cả trẻ tuổi và những tên tuổi lâu năm như: NSND Minh Hoà, NSND Trọng Trinh, NSUT Trần Đức… Họ là thế hệ trước nhưng vẫn đầy sức hút trong lòng khán giả, hay những gương mặt trẻ đang được yêu thích như Huyền Lizie, Thuỳ Anh, Thanh Sơn, Diễm Hương… Để có được những gương mặt như mong muốn đó, chúng tôi đã bỏ ra nhiều công sức. Họ chính là linh hồn của phim. Tôi rất may mắn khi được các diễn viên tin tưởng và tận tâm tận sức cùng mình tạo ra tác phẩm hay gửi đến khán giả.

Với sự tham gia của dàn diễn viên già trẻ, Nam Bắc, làm sao để dung hòa và tạo ra sự phối hợp ăn ý?

Các diễn viên của phim đều là những diễn viên chuyên nghiệp nên tôi không mất thời gian nhiều để họ nhập vai. Không những vậy, sự kết hợp của họ còn thành công hơn cả tôi mong đợi. Việc tôi cần làm là khiến họ thể hiện tốt nhất bản thân mình trong mỗi cảnh quay.

Trong dàn diễn viên, sự thay đổi của diễn viên nào gây ấn tượng với anh?

Ở bộ phim này, khán giả sẽ được thấy một hình ảnh thật khác ở một số diễn viên. Mạnh Trường với những vai chính diện, chính trực thì lần này với vai phản diện đầy mưu mô và thủ đoạn sẽ là một thử thách. Lã Thanh Huyền thì luôn được biết đến với những vai nữ chính thuần khiết, dịu dàng nhiều nội tâm thì lần này là một cô gái hiện đại, sắc sảo, cá tính và đa chiều, có cả thiện cả ác. Diễn xuất của cả hai diễn viên này đều khiến tôi rất hài lòng.

Đề tài về tình yêu là sở trường của đạo diễn Bùi Tiến Huy.

Trong phim, diễn xuất của hai vai chính là Diễm My và Nhan Phúc cũng được khán giả đánh giá tốt, tuy nhiên, đài từ của họ lại bị cho là khó nghe. Ý kiến của anh về điều này như thế nào?

Phim thu tiếng trực tiếp nên nhiều trường đoạn do diễn viên diễn xuất cảm xúc mà khán giả không nghe rõ thoại. Tuy nhiên, lí do khác nữa là đa số khán giả phía Bắc nghe giọng Nam vẫn chưa quen. Tôi nghĩ dần dần khán giả sẽ quen và yêu thích giọng nói của Diễm My cũng như Nhan Phúc Vinh.

Đây là kịch bản được lấy ý tưởng từ tác phẩm “Thế lực cạnh tranh” khá đình đám của truyền hình Trung Quốc. So với kịch bản gốc, “Tình yêu và tham vọng” có những thay đổi ra sao?

Chúng tôi đã thay đổi khoảng 50% câu chuyện chứ không phải chỉ giữ nguyên kịch bản gốc và Việt hoá. Chúng tôi muốn kể một câu chuyện tình yêu trên bối cảnh hiện đại của thương trường nhưng gần gũi với người Việt, không xa vời, không huyễn hoặc. Tôi muốn người trẻ xem phim và thấy mình ở đó, còn cụ thể sự thay đổi này khán giả phải xem phim sẽ thấy rõ.

Với những dòng phim như “Tình yêu và tham vọng”, liên quan đến cuộc sống của doanh nhân, khâu hóa trang, phục trang, bối cảnh đòi hỏi phải rất chỉn chu?

Chính xác! Chúng tôi đã đầu tư cực kì chỉnh chu từ bối cảnh phim được đầu tư mạnh tay khi cả ekip sang Châu Âu quay ở những thành phố đẹp nổi tiếng như Praha và Kalovy vary, rồi những bãi biển đẹp nhất Việt Nam ở Phú Yên. Bên cạnh đó, hầu như các diễn viên đều tự chuẩn bị cho mình những bộ trang phục phù hợp với vai diễn. Chúng tôi muốn sự chuẩn bị tốt nhất ở mọi công đoạn để bộ phim có thể đạt tiêu chuẩn và khi khán giả xem phim sẽ thấy sự khác biệt ở “Tình yêu và tham vọng”.

Dàn diễn viên chính của "Tình yêu và tham vọng".

Là một trong rất ít bộ phim truyền hình được đầu tư bối cảnh ở nước ngoài, đó có phải là áp lực cho e-kip và đạo diễn ở dự án này?

Vì bối cảnh rất đa dạng và chúng tôi phải di chuyển nhiều nên anh em khá vất vả. Điều kiện làm việc ở nước ngoài cũng không thuận tiện như ở trong nước nên ai cũng cố gắng rất nhiều. Chúng tôi phải làm việc tới 18 tiếng đồng hồ/ngày và thức khuya dậy sớm, chịu đựng mùa đông khắc nghiệt ở châu Âu để “bắt” được những khoảnh khắc đẹp nhất. Tuy vậy e-kip đều rất hứng khởi và làm việc hết mình, đó là điều may mắn của tôi khi có một e-kip cùng đồng lòng để tạo ra một tác phẩm tốt gửi đến khán giả.

Sau “Tình yêu và tham vọng”, anh có dự định thử thách mình ở một mảng đề tài nào khác?

Mỗi bộ phim qua đi, tôi lại học được rất nhiều từ cách xây dựng nhân vật, cách kể chuyện, cách sử dụng hình ảnh. Tôi thấy mình trưởng thành và có thể phát huy mọi sở trường của mình tốt hơn nữa. Với tôi sự tin tưởng của lãnh đạo Hãng phim truyền hình Việt Nam khi giao cho mình những kịch bản hay, sự đầu tư hỗ trợ nhiệt tình là động lực rất lớn để tôi tiếp tục sáng tạo và thăng hoa hơn trong nghề.

Trong tương lai tôi mong muốn sẽ có nhiều cơ hội để tạo ra những bộ phim mới lạ hơn, ở những đề tài khác nữa chứ không chỉ ở dạng phim ngôn tình hay phim gia đình. Có thể sẽ là dạng phim hình sự hoặc chính sự. Tôi hi vọng mỗi tác phẩm sẽ là một bước tiến và một sự mới mẻ của tôi.

Cảm ơn đạo diễn Bùi Tiến Huy!

Nhã Khanh