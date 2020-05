Đạo diễn phim ‘Ma búp bê’ tự tử

Quảng cáo

Deadline đưa tin, đạo diễn phim kinh dị John Lafia đã qua đời ở tuổi 63 vào ngày 29/4 tại nhà riêng ở Los Angeles, California, Mỹ. Thông tin này được người thân, bạn bè thông báo ba ngày sau cái chết của ông. Theo báo cáo của văn phòng giám định y tế quận Los Angeles, nguyên nhân được xác định do tự tử, tuy nhiên chưa rõ nguồn cơn đưa đẩy ông Lafia lựa chọn tự chấm dứt cuộc đời.

John Lafia sinh năm 1957, là nhà văn, đạo diễn, nhà sản xuất phim kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Ông bước chân vào làng giải trí bằng việc tham gia sân khấu âm nhạc thể nghiệm vào những năm 1980 trước khi bắt đầu sự nghiệp điện ảnh.

Trong suốt sự nghiệp, ông cho ra đời hơn 30 tác phẩm phim và từng cộng tác với rất nhiều hãng phim danh tiếng như: Paramount Pictures, Universal Studios, New Line Cinema, Sony Pictures, Columbia Pictures, MGM/UA, Warner Bros., NBC, CBS, PolyGram Filmed Entertainment, 20th Century Fox, Lionsgate và loạt công ty độc lập khác.

Nổi bật nhất trong số đó phải kể đến hai phần phim kinh dị Child's Play (tựa Việt: Ma búp bê) vào những năm 1988 và 1990. Phim kể về con búp bê sát nhân xấu xí Chucky.

John Lafia (trái) và đồng nghiệp Don Mancini.

Năm 2012, Lafia độc lập phát hành bộ phim cuối cùng, The The Ballad of Frank and Cora. Đây là dự án phim âm nhạc do ông viết, đạo diễn, quay và biên tập, đồng sản xuất nhạc phim với nhạc sĩ Bill Jones. Năm 2019, ông sáng tác, thu âm và phát hành album “John Lafia 1980-1985”.

Về đời tư, Lafia có 2 con, Tess và Kane, với vợ cũ Beverly.

“John là một nghệ sĩ vô cùng hào phóng. Ông ấy dạy tôi nhiều hơn về việc làm phim trong quá trình sản xuất phim trên thực tế, hay vì những lý thuyết như ở trường điện ảnh. John cũng là một con người tò mò và không ngừng sáng tạo một cách tự nhiên nhất mà tôi từng gặp. Một người luôn chụp ảnh và ghi lại những ý tưởng", Don Mancini - đồng biên kịch Child's Play - chia sẻ trên Variety.

