Đạo diễn 'Sinh tử': Bật mí hậu trường những cảnh quay ‘kịch tính’

May mắn bất ngờ

Hỏi đạo diễn Mai Hiền về một số kỷ niệm đáng nhớ, anh cười kỷ niệm có nhiều nhưng ngồi một lúc chưa nhớ ngay được hết. Tuy thế anh cũng kể lại những lần may mắn, thuận lợi bất ngờ khi quay phim “Sinh tử”.



“Khi chúng tôi liên hệ với phía Lào để đặt vấn đề quay phim, họ phản hồi ngay rằng đoàn làm phim sang giữa mùa mưa. Ngày đầu tiên đoàn sang quay trời đen kịt, mưa như trút nước và đạo diễn phải quyết định quay hay nghỉ. Tôi vẫn tin rằng cứ chuẩn bị tốt mọi thứ, thế là cả đoàn lên đường. Khi đoàn tới bối cảnh trơi quang mây tạnh, quay phim xong lên xe trời lại mưa. Điều này cứ tiếp diễn cho hết thời gian chúng tôi ở Lào. Đoàn phim rút khỏi Viêng Chăn để đến Bolikhamsai, trời mưa to ngập lụt”, đạo diễn Mai Hiền kể.

Đoàn làm phim may mắn khi ở Lào

Sự may mắn này không chỉ dừng lại ở đó, mà đoàn làm phim còn được nhờ “vía hên” này ở cảnh quay gần cuối. Đạo diễn kể, hôm Việt Anh có cảnh quay cuối cùng để hết vai trời mưa to, đạo diễn định chuyển ngày khác. “Tôi trêu Việt Anh-vì trong phim Việt Anh hay xem tử vi- bấm xem thế nào. Việt Anh cười trêu mình có thể hô mưa gọi gió, thế là cả đoàn vác nhau quay nốt. May mắn khi quay tạnh mưa, Việt Anh hoàn thành vai diễn vào 3h sáng”, đạo diễn Mai Hiền nói.