Diễm My 9x nói về ra Bắc đóng ‘Tình yêu và tham vọng’ và chuyện yêu xa đã 3 năm

“Nhiều người hù doạ khi biết tôi ra Bắc đóng phim”

Cơ duyên nào đưa Diễm My đến với vai Linh trong “Tình yêu và tham vọng”?

Phim truyền hình sẽ giúp người diễn viên đến gần với khán giả đại chúng hơn nên khi biết dự án này, tôi rất hứng thú. Tôi được biết có nhiều diễn viên đã đến casting, có cả diễn viên trong miền Nam ra nữa. Bởi vậy, khi được nhận vai, tôi thấy mình rất may mắn. Anh đạo diễn thì nói rằng ngoại hình, tính cách và hoàn cảnh của nhân vật Linh đều có nhiều điểm tương đồng với tôi.

Ban đầu đạo diễn cũng hỏi tôi có muốn lồng tiếng giọng Bắc không nhưng tôi nghĩ không cần thiết vì từ trước đến nay khán giả cũng đã quen với giọng miền Nam của tôi rồi. Hơn nữa tôi cũng nói chậm hơn để không bị nuốt chữ và khán giả dễ nghe hơn.

Diễm My trong phim "Tình yêu và tham vọng".

Vậy My có thấy mình thực sự giống với Linh?

Linh là một cô gái hiện đại, trong sáng, hiền lành, nhân hậu nhưng khi cần cũng rất mạnh mẽ, quyết liệt. Linh luôn theo đuổi lý tưởng sống của mình và luôn đặt tình yêu, người mình yêu thương lên trước cả bản thân. Đó là những điều tôi thấy đồng cảm với vai diễn này.

Tuy nhiên, nhiều khán giả lại cho rằng nhân vật Phan Linh quá nhu nhược. Diễm My nghĩ sao?

Tôi lại nghĩ Linh rất đời. Dù biết bị em gái lén bán công thức cho công ty đối thủ nhưng Linh vẫn quyết định nhận hết trách nhiệm để cứu bố không đi tù. Nhiều người không đồng tình với điều này, muốn Linh đứng ra vạch trần em gái nhưng nếu là Linh, tôi cũng sẽ lựa chọn như cô ấy. Với những người xem gia đình là quan trọng nhất thì cách giải quyết tình huống này rất hợp logic chứ không hề lý tưởng hoá.

"Nhân vật Phan Linh có nhiều điểm giống tôi".

Tham gia nhiều dự án điện ảnh nhưng đã 6 năm rồi, sau bộ phim “Váy hồng tầng 24” của đạo diễn Nguyễn Minh Chung, mới thấy Diễm My trở lại màn ảnh nhỏ. Công nghệ và cách làm phim truyền hình hiện nay cũng đã khác đi ít nhiều. Diễm My có gặp khó khăn?

Phim điện ảnh thường chỉ quay gói gọn trong 1-2 tháng nhưng tiến độ rất gấp, phải quay ngày quay đêm, có khi diễn viên chỉ được ngủ 1-2 tiếng mỗi ngày nên rất dễ bị đuối sức. Còn phim truyền hình thì không bị áp lực bởi tiến độ, hôm nào căng quá thì cũng chỉ quay đến 1h đêm là dừng, hôm sau lại được nghỉ bù. Chính vì không bị sức ép của tiến độ nên chất lượng được ưu tiên hàng đầu, cảnh quay nào chưa ưng ý có thể quay lại nhiều lần, diễn viên có thời gian nghiền ngẫm kịch bản, học thoại và có thời gian xả hơi, giao lưu với bạn diễn nhiều hơn...

Có lẽ, khó khăn duy nhất trong quá trình tham gia bộ phim này là được các bạn diễn miền Bắc dẫn đi ăn nhiều quá nên lên hình nhìn hơi mập (cười).

Được biết, trước khi quyết định ra Bắc đóng phim, Diễm My đã bị dọa về cách làm việc giữa hai miền Nam - Bắc khác nhau?

Đúng là nhiều người đã hù dọa khi biết tôi ra Bắc đóng phim, họ nói ngoài này mọi người khó tính lắm. Nhưng khi làm việc chung thì tôi thấy hóa ra mọi người rất thân thiện, thoải mái, cởi mở và yêu thương mình. Điều này còn vượt cả kỳ vọng của tôi.

Nếu như ở miền Nam mọi người làm việc với nhau theo quan hệ hợp tác thì ở ngoài Bắc, bên cạnh công việc, mọi người còn coi nhau như một gia đình, không khí lúc nào cũng vui vẻ. Hồi đầu, tôi chưa quen với cách mọi người nói đùa nên bị trêu là ngố, giờ thì khả năng “nhảy số” đã nhanh hơn rất nhiều (cười)

Chuyến ra Bắc đóng phim lần này "vượt quá kỳ vọng" của Diễm My.

Không né tránh thị phi

Đời sống giải trí ở miền Nam sôi động hơn, dễ cho nghệ sĩ làm nghề hơn, nhưng cũng nhiều thị phi hơn so với đất Bắc. Đến như Diễm My, vốn khá lành trong showbiz mà cũng không tránh khỏi những tai bay vạ gió. Có bao giờ My nghĩ sẽ Bắc tiến hẳn sau “Tình yêu và tham vọng”?

Sau bao năm làm nghề tôi biết mình phải dần dần thích nghi và không được né tránh thị phi. Chỉ cần mình luôn nhớ rằng cuộc đời mỗi con người, quan trọng nhất không phải là điều người ta nói về mình mà là lý tưởng mình theo đuổi. Sóng gió thị phi cũng sẽ giúp mình rút thêm được những bài học.

Còn về việc Bắc tiến thì tôi vẫn chờ vào chữ duyên. Nếu có dự án phim thì tôi vẫn sẽ nhận lời.

Việc phải đóng đô ở miền Bắc gần 1 năm trời để đóng phim, có làm ảnh hưởng đến chuyện tình yêu của Diễm My?

Trong thời gian ấy chúng tôi vẫn bay tới bay lui để thăm nhau, ngày nào cũng nói chuyện nên cũng không ảnh hưởng gì. Chúng tôi đã bên nhau hơn 3 năm. Ngay từ đầu cũng đã xác định mỗi người có một khoảng trời, một không gian riêng, sự nghiệp riêng nên luôn thông cảm và ủng hộ nhau. Đó là những thử thách mà cả hai sẽ cùng vượt qua.

"Tôi biết phải dần thích nghi và không né tránh thị phi"

Sau khi mẹ mất, Diễm My trầm lắng hơn, ít tham gia các hoạt động nghệ thuật hơn. Nghĩ về mẹ, My nhớ điều gì nhất?

Tôi tham gia hoạt động nghệ thuật từ nhỏ và người luôn ủng hộ tôi chính là mẹ. Mẹ là người tỉ mẩn cắt từng tấm hình, từng bài viết về tôi trên báo để lưu lại thành album. Mẹ cũng là người tìm mua tất cả những băng đĩa phim mà tôi đã tham gia để sưu tập lại. Những lúc gặp khó khăn trong công việc hay cuộc sống, chỉ cần nhớ lại những gì mẹ đã làm, nhận ra tâm huyết của cả đời bà chính là sự thành công và hạnh phúc của con gái nên tôi lại có thêm động lực để bước tiếp. Mẹ luôn dạy tôi rằng, sống phải có niềm tin, ước mơ và không bao giờ được bỏ cuộc.

Những ngày “ở nhà chống dịch” của Diễm My diễn ra như thế nào?

Phim “Tình yêu và tham vọng” vẫn còn phải quay 20 tập nữa nhưng hiện tại, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên đoàn phim đang tạm nghỉ chờ tình hình ổn sẽ quay tiếp. Tôi cũng tạm quay vào TP.HCM. Chẳng mấy khi có nhiều thời gian rảnh rỗi như thế này nên tôi hay nấu ăn, dọn dẹp nhà, xem phim và tập thể dục.

Dọn nhà rất là hay nhé, nhờ đó mà tôi tìm ra một số món đồ tưởng đã bị mất hoặc phát hiện ra một số món đồ được mua về nhưng chưa bao giờ dùng đến.

"Mẹ dạy tôi sống phải có ước mơ và không bao giờ bỏ cuộc".

Vậy My đã có dự định gì sau khi hết dịch chưa?

Khi tình hình ổn hơn thì chắc chắn là sẽ quay ra Bắc để hoàn thành nốt “Tình yêu và tham vọng”. Sau đó, tôi sẽ tham gia một dự án điện ảnh mới. Tiếp tục đầu tư cho công việc kinh doanh và làm từ thiện. Tôi quan tâm đến từ thiện bền vững nên sẽ thực hiện chương trình xây cầu, xây trạm nước và nhà tình thương ở vùng sâu vùng xa.

Xin cảm ơn những chia sẻ của Diễm My!

Nhã Khanh (thực hiện)