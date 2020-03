Gia đình danh ca Thái Thanh không tổ chức phúng viếng vì dịch Covid-19

Quảng cáo

Trong cáo phó chiều 18/3 (giờ địa phương), đại diện gia đình Thái Thanh cho biết: "Thay cho sự tham dự, chia buồn, an táng và phúng điếu, mọi người yêu thương cho danh ca Thái Thanh hãy cùng cầu nguyện cho mẹ chúng tôi được an nghỉ trong an bình". Gia đình danh ca Thái Thanh cũng xin không nhận tiền phúng điếu và vòng hoa.



Được biết hiện nay thống đốc bang California cấm mọi hoạt động tụ tập trên 10 người. Ngày 16/3, Tổng thống Donald Trump khuyên dân Mỹ không tụ tập đến 10 người, người già ở nhà để tránh bị lây nhiễm. Đến hết ngày 18/3, nước Mỹ đã có 9.269 ca nhiễm Covid-19 và đã có 151 người chết.



Trọng Thịnh