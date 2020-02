Hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trên phim ảnh

Quảng cáo

Cô gái nhà người ta tập 16: Uyên (Phương Oanh) tố cáo Cường sở khanh cưỡng đoạt Cô gái nhà người ta tập 16 phát sóng 21h30 tối 26/2 trên VTV3. Sau khi bị Uyên (Phương Oanh) hủy hôn, Cường không những không ăn năn còn đánh thuốc mê và cưỡng ép Uyên. Uyên tố cáo với công an về hành vi đồi bại này.

Sinh tử tập 72: Chị em bà Hoa bị tra tấn, Chủ tịch tức giận với Viện Kiểm sát Sinh tử tập 72 phát sóng 21h tối 26/2 trên VTV1. Chị em bà Hoa cưu mang Hoàng nhưng bị mấy tên sát thủ tìm tới tra tấn. Ở tỉnh Việt Thanh, Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa (NSND Hoàng Dũng) tức giận với Viện Kiểm sát vì cho rằng đang nhắm tới ông.

Sinh tử tập 71: Chưa kịp khai đồng phạm quan chức, cựu Giám đốc Sở bị tạm giữ Sinh tử tập 71 phát sóng 21h tối 25/2 trên VTV1. Ông Chỉnh, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư vừa ngỏ lời sẽ khai ra đồng phạm để hưởng khoan hồng, nhưng Thủ trưởng cơ quan điều tra nhanh chóng ra chỉ thị tạm giữ người khẩn cấp.

Nghị định số 24 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Trong Chương II, Điều 4 quy định về “Hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình”.Khoảng 1, Điều 4 ghi: Việc sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình phải đảm bảo các yêu cầu sau đây: Không thể hiện các hành vi nghiêm cấm được quy định tại Điều 5, hành vi uống rượu, bia ở các địa điểm được quy định tại Điều 10, hành vi bán rượu, bia ở các địa điểm được Quy định tại Điều 19 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bía hoặc hành vi uống rượu, bia trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh, truyền hình dành cho người dưới 18 tuổi; trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án các hành vi này.Điểm c Khoản 1: Không ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công từ sản xuất, kinh doanh rượu, bia. Việc sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia nhằm mục đích nghệ thuật chỉ được thực hiện trong trường hợp cần thiết để khắc họa hình tượng nhân vật lịch sử hoặc tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định hoặc phê phán, lên án hành vi uống rượu, bia.Việc sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia nhằm mục đích nghệ thuật ngoài các trường hợp quy định tại điểm c khoản này phải được cơ quan có thẩm quyền duyệt phim chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thẩm định phim theo quy định của Luật Điện ảnh hoặc được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật chấp thuận theo quy định tại Nghị định 15/2016/NĐ-CP.Việc chấp thuận hình ảnh diễn viên uống rượu, bia nhằm mục đích nghệ thuật được thực hiện lồng ghép trong quá trình thẩm định, cấp phép, phê duyệt tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình theo quy định của pháp luật và đảm bảo không phát sinh thêm thủ tục hành chính.Khoản 2 Điều 4 cũng nêu: Mức độ xuất hiện cảnh diễn viên uống rượu, bia trong các trường hợp quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều này là tiêu chí phân loại phim để phổ biến phim theo lứa tuổi phù hợp, được lồng ghép trong tiêu chí phân loại phim theo hướng dẫn của Bộ trưởng VHTTDL.

Bảo Hân-Văn Kiên