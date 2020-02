Rapper 20 tuổi bị bắn chết tại nhà riêng

Quảng cáo

Pop Smoke qua đời do bị thương quá nặng sau một vụ xả súng tại nhà riêng ở Hollywood, Los Angeles, Mỹ vào sáng ngày thứ Tư (19/2, giờ địa phương).

Theo thông tin ban đầu của TMZ, hai người đàn ông mặc áo hoodie (áo có mũ trùm đầu) đen, đeo mặt nạ đã đột nhập vào nhà của Pop Smoke vào lúc 4h30 sáng ngày 19/2. Thời điểm đó, nam rapper 20 tuổi có mặt tại nhà và bị bắn nhiều phát súng vào người. Người dân sống gần đó đã nhìn thấy những đối tượng khả nghi bỏ chạy sau đó.

Pop Smoke nhanh chóng được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm y tế Cedars-Sinai ở West Hollywood, nhưng không qua khỏi.

Đội ngũ chuyển Pop Smoke đến trung tâm y tế cấp cứu.

Tuy nhiên, nguồn tin xem được video trích xuất từ camera an ninh lại tiết lộ, ít nhất 4 người đàn ông đeo mặt nạ đã tiến vào nhà chỉ 10 phút sau khi những người bên trong đóng cửa trước. Pop Smoke và những người trong nhà không bật chuông báo động, khiến những kẻ thủ ác dễ xâm nhập vào trong hơn.

Nguồn tin từ cảnh sát cho hay, có một bữa tiệc hoặc tụ tập tại nhà của Pop Smoke trước khi xảy ra nổ súng. Chưa rõ động cơ của những tay súng giấu mặt là gì. Cảnh sát đang thiên về khả năng đây là một vụ cướp có vũ trang, nhưng cũng không ngoại trừ trường hợp nạn nhân chơi game bắn súng dẫn đến tử vong.

Hiện cảnh sát chưa bắt được bất kỳ nghi phạm nào. Một người đàn ông bị cảnh sát tạm giữ trong thời gian ngắn, nhưng hiện tại đã được thả vì không liên quan đến vụ việc.

Vài giờ trước khi bị bắn chết, Pop Smoke đăng tải bức ảnh chụp với một người bạn ngồi trong ô tô trên Instagram. Trong ảnh, Pop Smoke đeo nhiều trang sức đắt giá, còn người bạn cầm ba cục tiền to. Hai người được cho là đang trên đường về ngôi nhà ở Los Angeles.

Bức ảnh khoe của của Pop Smoke trước khi gặp nạn.

Không chỉ vậy, Pop Smoke từng nhiều lần lộ địa chỉ nhà trên mạng xã hội. Cụ thể, một người bạn chia sẻ bức ảnh với nam rapper bên ngoài ngôi nhà với địa chỉ rõ ràng. Chính Pop Smoke từng đăng tải đoạn video quay những chiếc túi có dán địa chỉ gửi đồ bên ngoài.

Pop Smoke bất cẩn để lộ địa chỉ nhà trên mạng xã hội.

Sự khoe khoang và bất cẩn trên được cho là khiến Pop Smoke, cùng ngôi nhà bị bọn cướp nhắm đến. Hiện, cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc.

Được biết, ngôi nhà xảy ra án mạng thuộc sở hữu của ngôi sao truyền hình Mỹ Teddi Mellencamp và chồng cô, Edwin Arroyave – “trùm” bất động sản tại LA. Có thể, Pop Smoke đã thuê để ở.

Pop Smoke tên thật là Bashar Barakah Jackson, sinh năm 1999 tại New York. Anh là một rapper, nhạc sỹ đang lên của làng hip hop Mỹ. Pop Smoke từng hợp tác với nhiều ngôi sao như Travis Scott, Nicki Minaj, Skepta và Quavo. Sản phẩm âm nhạc đáng nhớ của Pop Smoke là MV Welcome to the Party, sở hữu hơn 23 triệu lượt xem trên Youtube. Album “Meet the Woo 2” leo lên đến vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng Billboard 200 vào hôm 18/2. Bữa tiệc tại nhà được cho là để ăn mừng dấu mốc này.

Là người có tài, Pop Smoke lại sở hữu lý lịch khá bất hảo. Hồi tháng 1, anh bị bắt với cáo buộc ăn cắp chiếc Rolls-Royce mà anh mượn để làm video âm nhạc. Các công tố viên tuyên bố, nam rapper có liên kết với băng đảng Crips. Pop Smoke không thừa nhận tội trộm cắp, sau đó được tại ngoại với khoản tiền 250.000 USD, kèm theo lệnh cấm tiếp xúc với các thành viên băng đảng Crips.

Tháng 10/2019, Pop Smoke bị cấm biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Rolling Loud ở Queens. Cảnh sát New York cho rằng, anh có liên quan đến những hành vi bạo lực trên toàn thành phố thời gian đó.

Tú Oanh

Theo TMZ, Guardian