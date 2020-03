Sao truyền hình Mỹ bị chỉ trích vì giễu cợt lệnh cách ly của Ý

Quảng cáo

Video: Joe Giudice giễu cợt lệnh cách ly của Chính phủ Ý

Cụ thể, Joe Giudice đăng tải một video ghi lại khung cảnh vắng vẻ của thị trấn Sala Consilina (phía nam nước Ý) trên Instagram. Trong đó anh không đeo khẩu trang và giễu cợt: “Không thể tin nổi việc mọi người không dám ra đường vì con virus corona ngu ngốc đó. Thị trấn này giống như vùng đất ma. Thật nực cười. Người dân thậm chí còn tức giận vì lệnh cách ly điên rồ của chính phủ. Xin lỗi nhưng tôi không chấp nhận việc bị cách ly”.

Bên cạnh đó ngôi sao truyền hình Mỹ còn cho rằng chính phủ nước này đang làm quá mọi chuyện lên vì số người chết vì sử dụng Viagra hàng ngày còn cao hơn số tử vong do Covid-19 gây ra.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn video trên nhanh chóng nhận được hơn 178,5 nghìn lượt xem. Trong phần bình luận, nhiều người chỉ trích Joe và yêu cầu anh phải tuân thủ các yêu cầu phòng dịch và cách ly của Chính phủ Ý để đảm bảo sức khỏe của bản thân anh và cộng đồng.

Trước những ý kiến “ném đá” mình trên Instagram, ngôi sao truyền hình Mỹ đã đăng tải video đang đeo khẩu trang và khẳng định mình sẽ tuân thủ yêu cầu của chính phủ: "Tôi không đi lại quanh đất nước. Tôi chỉ đến nơi làm việc, mua sắm cho gia đình. Tôi không tập gym, đến quán cà phê hay những nơi đông người". Đồng thời, nam diễn viên còn khuyên mọi người không nên sợ hãi trước dịch bệnh

Joe Giudice, sinh năm 1972, hiện sống tại Ý. Trong quá khứ, anh và vợ cũ là Teresa Giudice từng nổi tiếng tại Mỹ qua chương trình The Real Housewives of New Jersey Joe (Những bà nội trợ đích thực của New Jersey). Tuy nhiên, năm 2016, Joe ngồi tù 41 tháng vì tội lừa đảo, trốn thuế, sau khi ra tù anh và vợ ly dị vào năm 2019.

Joe Giudice và con gái của mình - Milania.

Liên quan đến dịch Covid-19 tại Ý, tính đến thời điểm hiện tại (11h00 ngày 11/3 – giờ Hong Kong – Trung Quốc), nước này ghi nhận 10.149 ca dương tính với Covid-19 và 631 người tử vong (theo SCMP).

Ngày 9/3, Thủ tướng Ý là Giuseppe Conte đã mở rộng các biện pháp đối phó virus corona trên toàn quốc, yêu cầu người dân ở nhà và cấm mọi hoạt động tụ tập nơi công cộng cùng với tất cả trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Serie A. Các biện pháp chưa từng có tiền lệ được áp dụng trên toàn quốc, tác động đến hơn 60 triệu người - quy mô tương đương với tâm điểm dịch ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc khi bị phong tỏa.

Lộc Liên

The Sun, Fox News