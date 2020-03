Siêu mẫu Heidi Klum có biểu hiện mắc Covid-19 nhưng không được xét nghiệm

Quảng cáo

Mới đây, trên Instagram Story, Heidi Klum có đăng tải video giải thích sự vắng mặt của cô ở khu vực bàn dành cho ban giám khảo cuộc thi tìm kiếm tài năng America’s Got Talent.

Trong video, siêu mẫu sinh năm 1973 xuất hiện với gương mặt nhợt nhạt, nằm trên giường. Theo cựu “thiên thần” Victoria’s Secret, cô bị bệnh nhưng không thể xét nghiệm để xác định bản thân bị nhiễm virus Sars-CoV-2 hay cúm mùa hoặc cảm lạnh thông thường.

Heidi đang tự cách ly tại nhà do bị bệnh.

“Chào mọi người, tôi chỉ muốn cho các bạn biết lý do tôi không ngồi ở ghế giám khảo ‘America’s Got Talent’. Tôi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, sốt, ho, sổ mũi. Tôi cảm thấy không khỏe nên quyết định ở nhà để không lây nhiễm cho bất kỳ người nào khác. Tôi hy vọng đó chỉ là cảm lạnh. Tôi muốn xét nghiệm virus corona (Sars-CoV-2), nhưng không có ai ở đây. Tôi đã thử liên lạc với hai bác sĩ khác nhau, nhưng đều không được. Giữ an toàn nhé mọi người. Hãy ở nhà nếu bạn cảm thấy không khỏe”, Heidi nói.

Trước đó, Heidi Klum đột ngột rời khỏi buổi ghi hình “America's Got Talent” ở Pasadena, bang California hôm 10/3. Ban đầu người đẹp vẫn gượng cười, nhưng sau đó không thể trụ nổi và quyết định về nhà. Thời điểm đó, “ông bầu” Simon Cowell thông báo Heidi bị ngộ độc thực phẩm. Nam diễn viên Eric Stonestreet được mời thay thế vị trí của Heidi ngày hôm đó.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra lo lắng cho tình trạng sức khỏe của người đẹp 7x, nhất là trong bối cảnh nước Mỹ đang lao đao vì dịch Covid-19. Tài tử Tom Hanks và bà xã Rita Wilson trước đó đã nhận kết quả dương tính với chủng virus corona mới và hiện đang điều trị cách ly tại Úc.

Tú Oanh

Theo Page Six