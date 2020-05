Tái khởi động kích cầu du lịch: Dân hưởng lợi

KÍCH CẦU TRỞ LẠI

Hiệp hội Du lịch (HHDL) vừa họp trực tuyến với một loạt hiệp hội địa phương, Hiệp hội Lữ hành, khách sạn, đầu bếp, hướng dẫn viên và nhiều doanh nghiệp du lịch khác về chương trình kích cầu người Việt du lịch trong nước. Dự kiến từ giữa tháng 5, Hiệp hội triển khai kích cầu toàn quốc, không gói gọn trong liên minh kích cầu du lịch 4 tỉnh thành như thời đầu dịch bệnh.

Chiến lược lần này hướng tới tăng tính liên kết vùng miền. Đối với phía Nam, trung tâm du lịch TPHCM tăng liên kết với các tỉnh ĐBSCL, các tỉnh miền Đông Nam bộ. Ở phía Bắc, Hà Nội là trung tâm. Hiệp hội chủ trì và phối hợp địa phương khảo sát triển khai kích cầu tại các tỉnh ven biển như: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh Bắc bộ (Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định…).

Du lịch Tây Bắc và vòng cung Đông Bắc (Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang) cần được quan tâm hơn nữa. Trong đó, khu vực có bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo như Hà Giang, Cao Bằng có hai công viên địa chất toàn cầu có thể tạo ra sản phẩm đặc trưng khác biệt.

Huế-Đà Nẵng-Quảng Nam là trung tâm du lịch ở miền Trung, kết nối với các địa phương còn lại. Bốn tỉnh Tây Nguyên- Nam Trung bộ tiếp tục giữ chiến lược liên minh kích cầu như đã đưa ra trong đợt dịch vừa rồi. Sản phẩm liên kết giữa Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Định, Phú Yên tạo hứng thú cho khách hàng, nay có thể mở rộng ra thêm Kon Tum và Đắk Nông.

NHIỀU ƯU ÐÃI

Hiệp hội Du lịch Việt Nam khuyến khích các địa phương chủ động xây dựng chương trình phù hợp. Ông Bùi Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, doanh nghiệp hưởng ứng tuy nhiên Sở và doanh nghiệp đang cân nhắc mức độ, thời gian phù hợp để tung gói ưu đãi. “Đang mùa thấp điểm của du lịch Ninh Bình, cho nên chúng tôi dự kiến lùi chương trình tới cuối tháng 8, đầu tháng 9”, ông Mạnh nói. Dịp lễ vừa rồi, khoảng hơn 44 nghìn lượt khách tới Ninh Bình.

“Chương trình lần này không chỉ tập trung kích cầu đường hàng không, còn cả đường bộ và đường sắt. Hiệp hội và các doanh nghiệp đang tính toán, tuy thế khách hàng có thể trông đợi mức giảm giá tối thiểu bằng đợt kích cầu lớn mấy năm trước”, ông Nguyễn Công Hoan, Trưởng Ban Truyền thông HHDL Việt Nam nói. Một số địa phương tính toán, có thể giảm 50% giá dịch vụ và phí tham quan, góp phần hạ giá tua để hút khách.

Đại diện Vietravel cho biết đơn vị này tung bộ sản phẩm kích cầu nội địa giảm tới 50% áp dụng cho cả tua trọn gói, dịch vụ F&E như khách sạn, trọn gói phòng khách sạn kèm vé máy bay với tuyến đường bay hoặc xe ô tô với tuyến đường bộ. Một số sản phẩm nổi bật: trọn gói 3 ngày 2 đêm bay Bamboo Airways, ở khách sạn 4 - 5 sao tại Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn có giá chỉ từ 2,75 triệu đồng; tua du thuyền Hạ Long Paradise 5 sao trọn gói chỉ từ 3,5 triệu đồng.

Ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch HHDL Thừa Thiên - Huế thông báo: các đơn vị lữ hành, vận chuyển dự kiến giảm 20% giá dịch vụ, khách sạn có chính sách ngủ 3 đêm tính tiền 2 đêm, các điểm tham quan di sản giảm đến 50% giá vé từ nay đến hết tháng 7. Ông Thắng cho rằng, để kích cầu hiệu quả cần sự liên kết chặt chẽ trong từng khu vực và với các ngành khác, đặc biệt là hàng không. Dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế miễn phí tham quan tại Quần thể di tích Cố đô Huế, thu hút hơn 22 nghìn lượt khách.

Khánh Hòa-một trong số địa phương đón nhiều khách quốc tế- thời gian tới chuyển hướng phục vụ khách nội nhiều hơn. Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch HHDL Khánh Hòa thông tin: hiệp hội phối hợp Sở Du lịch Khánh Hòa cho ra mắt sản phẩm liên kết vùng TPHCM-Nha Trang-Phú Yên-Đà Lạt. Ông đề nghị HHDL Việt Nam làm cầu nối, tạo điều kiện để các địa phương kết nối khai thác tốt các chương trình hút khách. Sau kỳ nghỉ 1/5, HHDL Khánh Hòa vừa chủ trì đón đoàn caravan doanh nhân TPHCM đến Nha Trang-Khánh Hòa để hút khách sau thời gian giãn cách. Hơn 40 doanh nghiệp đăng ký chương trình kích cầu tại Khánh Hòa, dự kiến giảm giá lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí từ 15-45%.

Hâm nóng nhưng ngành du lịch cam kết đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Đại diện hiệp hội TPHCM đề nghị khi đón khách, HHDL, doanh nghiệp du lịch các địa phương, các khu điểm du lịch phải ký cam kết về du lịch an toàn, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Hội đồng tư vấn du lịch cũng có ý tưởng cần dán nhãn các đơn vị lữ hành, du lịch, hàng không, vận chuyển hoặc khu du lịch đạt chuẩn phục vụ khách lẫn tiêu chuẩn phòng chống dịch.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 4/2020, khách du lịch đến Thủ đô đạt khoảng 35,5 nghìn lượt khách, giảm 98,4% so với cùng kỳ.

Ngành du lịch vừa trải qua kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 ảm đạm nhất so với hàng chục năm trở lại đây. Nhưng dù không khí bớt sôi động so với cùng kỳ hàng năm, việc các điểm đến, khu du lịch và các doanh nghiệp du lịch trên cả nước rục rịch mở cửa, đón khách trở lại được xem là tín hiệu lạc quan để hâm nóng thị trường du lịch vốn bị tê liệt do Covid-19 trong suốt thời gian qua.