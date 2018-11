Ai đánh cắp ước mơ của người dân Thủ Thiêm?

TP - “Quyết định (QĐ) của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trao cho người dân ước mơ an cư lạc nghiệp trên chính mảnh đất Thủ Thiêm nên phải quyết tâm trả lại dù rất muộn rồi”, ông Nguyễn Bảo Sơn, một quân nhân đề nghị với Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tại buổi tiếp 50 hộ dân ba phường An Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông thuộc dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm ngày 14/11.