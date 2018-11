Bàn giao mặt bằng xây dựng sân bay Long Thành trước năm 2021

Ngày 12/11, UBND tỉnh Đồng Nai đã họp Ban chỉ đạo dự án thu hồi đất, bồi thường, tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) nhằm khẩn trương triển khai thực hiện dự án.

Dự án sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư 22.856 tỷ đồng. Trong đó, xây dựng hạ tầng các khu tái định cư là 4.189 tỷ đồng, tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không là 479 tỷ đồng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 17.855 tỷ đồng.

Đất xây dựng 2 khu tái định cư là 364,21ha gồm Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn là 282,25ha, khu tái định cư Bình Sơn là 81,86ha.Theo kế họach, dự án sẽ thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư một lần cho toàn bộ diện tích 5.000ha, đối tượng bị ảnh hưởng cũng rất lớn với khoảng 5.000 hộ dân, tương đương khoảng 17.000 khẩu.

Theo kế hoạch, năm 2019 sẽ lập thủ tục và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải bàn giao đất sớm cho chủ đầu tư xây dựng sân bay, các tổ chức, đặc biệt là các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thuộc 2 xã Bình Sơn và Suối Trầu khoảng 1.165 hécta. Tiếp theo là với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất còn lại thuộc các xã: Cẩm Đường, Long An, Long Phước và Bàu Cạn.

Trước tầm quan trọng của dự án, ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: theo kế hoạch của tỉnh Đồng Nai đề ra, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một lần cho toàn bộ 5.364,21ha phải hoàn thành trước năm 2021 đảm bảo có đất "sạch" để triển khai xây dựng sân bay Long Thành và các hạng mục khác.

Tại Khu dân cư, tái định cư Lộc An – Bình sơn sẽ xây dựng 3 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường THCS, chợ, trung tâm văn hóa, UBND xã, trạm xử lý nước thải công suất 8.000m3/ngày đêm. Khu tái định cư Bình Sơn ngoài hạ tầng kỹ thuật cũng gồm nhiều công trình trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS.

Dự kiến đến tháng 1/2020, người dân có thể xây dựng nhà ở tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, còn khu tái định cư Bình Sơn dự kiến đến khoảng tháng 10/2020, người dân có thể xây dựng nhà ở.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Trần Văn Vĩnh lưu ý các thành viên trong ban chỉ đạo vì thời gian không nhiều nên các thành viên phải phối hợp thật nhịp nhàng, làm song song các việc cùng một lúc, như: vừa làm hạ tầng tái định cư vừa tiến hành các thủ tục giải phóng mặt bằng để khi có hạ tầng người dân có thể tiến hành xây nhà ngay. Cần triển khai ngay các tổ tuyên truyền, xử lý thắc mắc của người dân để không bị động.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái yêu cầu các thành viên : “Khi thực hiện phải chọn đơn vị tư vấn cũng như nhà thầu tốt để không bị vỡ kế hoạch. Thực hiện bồi thường các dự án đối với tỉnh không phải là mới, nhưng đây là dự án rất lớn, nếu làm không tốt dẫn đến bị chậm tiến độ sẽ làm ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều công đoạn sau và đặc biệt là “đội” vốn”.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cũng lưu ý các cơ quan chức năng và địa phương cần quan tâm tới vấn đề lợi dụng vào sân bay Long Thành để đầu cơ đất, gây bất ổn an ninh, trật tự địa phương.

Mạnh Thắng