Bản tin 14H: Bé trai bị buộc dây, treo người lên cửa sổ trường mầm non

Mới đây, hình ảnh một bé trai bị nhốt vào phòng, buộc dây và treo người lên cửa sổ gây phẫn nộ trong dư luận. Qua tìm hiểu, bé trai tên là Nguyễn Tài P. (4 tuổi, ở xã Trực Đại, Trực Ninh, Nam Định) tại học tại Trường Mầm non B Trực Đại. Bà H., bà của bé P., cho biết, chỉ biết chuyện nhờ một phụ huynh trong trường phát hiện, chụp ảnh lại và đưa đến tận nhà bà để xác minh. Về phía nhà trường, hai cô giáo đứng lớp của bé P. là cô Tỵ và cô Hiền xác nhận hình ảnh đúng là trong lớp học, nhưng khẳng định không có hành vi như vậy mà có người đổ oan. Được biết, bé P. có hoàn cảnh khó khăn, bố mất, mẹ bỏ đi, từ nhỏ sống cùng bà. Hiện, UBND xã Trực Đại cho biết sẽ điều tra làm rõ vụ việc.

Khoảng 5h45 sáng nay (29/11), tổ công tác của Trạm CSGT Thăng Bình đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên QL1 đoạn qua thôn Thanh Chi 1 (xã Điện Phương, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) thì phát hiện 4 xe container đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu cho các xe dừng lại kiểm tra. Qua kiểm tra, trên 4 xe có tổng cộng 21 cây gỗ tròn (chưa xác định được khối lượng và chủng loại) không có nguồn gốc rõ ràng. Hiện xe và tang vật vụ vận chuyển cây "khủng" đã được bàn giao cho Hạt kiểm lâm Bắc Quảng Nam (thuộc Chi cục kiểm lâm Quảng Nam) tiếp tục điều tra, làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

Đại úy Công an trả lại tiền và dây chuyền vàng cho người đánh rơi. Sáng 28/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại TAND huyện Thanh Chương (Nghệ An), Đại úy Trần Tuấn Anh, cán bộ Đội Thi hành án và HTTP Công an huyện Thanh Chương đã nhặt được một chiếc ví, có chứa số tiền hơn năm triệu đồng, một dây chuyền vàng và các giấy tờ tuỳ thân. Qua xác minh, chủ nhân chiếc ví là bà Trần Thị Huệ (SN 1952, ở huyện Thanh Chương). Sáng 29/11, Công an huyện Thanh Chương tiến hành làm thủ tục trao trả lại tài sản cho người bị mất. (XEM CHI TIẾT)

Hơn 60 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Sáng 29/11, thông tin từ Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đến sáng cùng ngày đã có tổng cộng hơn 60 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại quán Cô D. (ngã tư Phan Chu Trinh – Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột). Các bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, sốt, đi cầu lỏng và nôn ói. Sau khi được cấp cứu, hiện sức khỏe của tất cả các bệnh nhân đã tạm ổn. Hiện, cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu thức ăn để gửi đi xét nghiệm, xác định nguyên nhân. (XEM CHI TIẾT)

Nam thanh niên nhảy khỏi xe máy, thoát chết gang tấc khi xe cẩu lao đến. Sáng nay, xe cẩu bê tông khoảng hơn 20 tấn BKS 60C-27919, do tài xế Đoàn Văn Thành (SN 1970, ngụ Đồng Nai) điều khiển, bất ngờ nổ lốp tại đoạn đường thuộc ấp Tân Hội, xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), rồi lao với tốc độ cao về phía xe máy của anh Vũ Đình Hậu (SN 1989) đi hướng ngược lại. Anh Hậu nhanh chóng nhảy khỏi xe, ngã xuống bãi đất ven đường, còn chiếc xe máy bị xe cẩu đè bẹp dúm. Xe cẩu bị lật nghiêng giữa đường, may mắn không có thiệt hại về người.

Đang kéo lưới, một ngư dân bị hất văng xuống biển mất tích. Khoảng 22h ngày 28/11, trong lúc đang kéo lưới cùng các ngư dân khác trên tàu cá QNa 023.72 TS do ông Nguyễn Văn Lâm (trú thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải) làm thuyền trưởng, ông Trần Văn Chín (51 tuổi) bị hất văng xuống biển và mất tích ở khu vực cách bờ biển Bình Minh (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) 3 hải lý. Hiện, lực lượng cứu hộ địa phương cùng 40 ngư dân đang tìm kiếm ngư dân mất tích. Tuy nhiên, công việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do trời đổ mưa lớn.

Cháy cửa hàng thiết bị điện, cháu bé 8 tuổi thiệt mạng. Khoảng 0h30 rạng sáng nay, cửa hàng thiết bị điện cũng là nhà riêng của anh Trần Văn Tuân (SN 1983, ở thôn Lò, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang) xảy ra hoả hoạn. Theo thông tin ban đầu, khi phát hiện cháy, anh Trần Văn Tuân hô hoán các thành viên khác trong gia đình và đập cửa gió tầng 2 thoát ra ngoài. Tuy nhiên, đám cháy lớn đã khiến con gái của anh là cháu Trần M.H (SN 2001) tử vong, vợ và hai người con khác của anh bị thương. Hiện các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.



