Bản tin 14H: Thông tin mới nhất về vụ 42 người dân bị HIV

Ngày 16/8, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức công bố sát nhập Cảnh sát PCCC vào Công an tỉnh và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động 3 cán bộ trong Ban Giám đốc Cảnh sát PCCC Đồng Nai sang giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh. (

