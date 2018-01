Bản tin 20H: Bitconnect sụt giảm hơn 90%, 5 vạn người Việt chao đảo

Ngày mai (22/1), Cơ quan xét xử sẽ tuyên bản án sơ thẩm với ông Đinh La Thăng về hành vi cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng liên quan dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Sau vụ án này, ông Thăng sẽ tiếp tục là bị cáo trong vụ thất thoát 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại OceanBank. (Xem chi tiết)

Sàn Bitconnect phải ngừng hoạt động cho vay (lending) và giao dịch (exchange) là vì những lời cảnh báo từ chính quyền hai bang Texas và North Carolina (Mỹ). Hơn 6,6 triệu đồng kỹ thuật số Bitconnect (BBC) đang lưu thông, chỉ trong vòng 24 giờ đã rơi vào vòng xoáy sụt giảm tan nát. Tại Việt Nam, việc đồng BBC rơi tự do về giá, sụt đến trên 90%, sang ngày hôm qua dù có khôi phục lại nhưng cũng sụt giảm trên 80% đã khiến cộng đồng người chơi BBC tại Việt Nam chao đảo. 50.000 thành viên của cộng đồng BBC Việt Nam có nguy cơ trắng tay với tổng tiền đầu tư hàng nghìn tỉ. (Xem chi tiết)

Theo đó, Bộ GTVT thống nhất với đề xuất của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, UBND TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, Bộ Giao thông Vận tải quyết định miễn giảm giá cho 1.995 phương tiện lưu thông qua trạm thu phí này.Sau khi nhận được tin báo, Công an Hải Dương điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 30 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường. Hơn một tiếng sau, cảnh sát đã khống chế được ngọn lửa trong khu vực nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông. Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng một phần nhà xưởng bị hư hại hoàn toàn. Nguyên nhân cháy đang được nhà chức trách điều tra.Cú tông làm 6 người bị thương nặng, trong đó có một cảnh sát giao thông và 5 người dân hiếu kỳ đang đứng xem. Tài xế điều khiển ôtô gây tai nạn liên hoàn là ông Nguyễn Xuân Quế (ngoài 50 tuổi) được Công an phường Vỹ Dạ mời lên đồn làm việc.Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum còn bắt giữ 5 đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác vàng.Công an quận 2, TPHCM đang đang trích xuất camera để nhận dạng biển số xe và hai đối tượng trên để điều tra nguyên nhân vụ việc.Đặc biệt, trong thông báo ngày 12/1 vừa qua, Tổng thống Trump còn đưa ra 4 điều kiện cho "thỏa thuận bổ sung" cho JCPOA và kêu gọi Quốc hội Mỹ đưa vào thành luật.Cụ thể, chiếc trực thăng Apache AH-64 của Sư đoàn Bộ binh số 4, có căn cứ đặt tại Fort Carson (Colorado, Mỹ) đã đâm xuống sa mạc California, khu vực gần Trung tâm Đào tạo Quốc gia tại Fort Irwin trong một chuyến bay huấn luyện về khả năng sẵn sàng tác chiến. Vụ tai nạn khiến cơ trưởng và cơ phó thiệt mạng.Ông nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch thiết lập một "khu an toàn 30 km" ở Afrin. Hãng thông tấn Anadolu đưa tin rằng lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ gồm các xe thiết giáp, đặc nhiệm và các trung đoàn bộ binh. Họ đã tiến vào bên trong Afrin 5 km. YPG xác nhận động thái này, nói rằng hai ngôi làng ở quận Bilbil của Afrin gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tấn công.

