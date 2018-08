Bản tin 20H: Cãi nhau vì cái chậu, chị em dâu cắn nhau đứt lưỡi

Ngày 8/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký các quyết định giáng cấp bậc hàm cấp tướng Công an nhân dân (CAND) đối với ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành. Theo đó,Thủ tướng cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Thứ trưởng Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành, do có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 823-QĐNS/TW ngày 31/7/2018).Do mực nước cao, khả năng có mưa trong thời gian tới, nên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã lệnh hồ thủy điện Hòa Bình, Sơn La tiếp tục mở cửa xả đáy trong chiều 9/8. Theo đó,Như vậy, với lần mở xả chiều nay, hồ Hòa Bình đang mở 2 cửa đáy để xả lũ. Lúc 9 giờ ngày 9/8, mực nước hồ Sơn La ở cao trình 205,29m, lưu lượng nước đến hồ là 4.545 m3/s, tổng lưu lượng xả qua phát điện là 2.878 m3/s. Hồ Hòa Bình cũng có cao trình 106,89 m, lưu lượng nước về hồ là 2.423 m3/s, tổng lưu lượng xả qua phát điện và xả 1 một cửa đáy là 3.984 m3/s (. Trước đó, vào gày 30/7 vừa qua, Toà án Nhân dân TP Hà Nội đã đưa vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” nêu trên ra xét xử. Sau đó, HĐXX đã tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ mức án 9 năm tù giam. Ngoài hành vi Cố lý làm lộ bí mật nhà nước, Vũ “nhôm” còn là bị can trong vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), Hành vi sai phạm của Vũ "nhôm" được xác định là đã ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng để Công ty Bắc Nam 79 mua cổ phần của DAB và gần 3,2 tỷ đồng tiền lãiTheo RT, tâm chấn của cơn dư chấn ngày 9/8 nằm ở độ sâu 10km, cách thành phố Mataram (Indonesia) 23km khiến nhiều ngôi nhà rung lắc mạnh mẽ, thậm chí đổ sập. Những người đang tạm trú tại một trại tị nạn ở quận Tanjung, phía Bắc Lombok, đã chạy ra ngoài đường vừa khóc vừa la hét (xem chi tiết)