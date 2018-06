Bản tin 20H: Kẻ bịt mặt hiếp dâm cô giáo tại trường khai gì?

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, tính đến 16 giờ ngày 26/6, đã có 19 người chết do mưa lũ tại 2 tỉnh Hà Giang và Lai Châu (Hà Giang 5 người chết do sập nhà, Lai Châu 14 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sập nhà); 11 người mất tích do lũ cuốn trôi tại tỉnh Lai Châu; 12 người bị thương (Sơn La 1 người, Lai Châu 11 người). Mưa lũ cũng làm 124 ngôi nhà bị đổ, cuốn trôi; 597 nhà bị hư hỏng, thiệt hại và di dời khẩn cấp; 1.500 nhà bị ngập nước... Ngoài ra, đã có tới 717ha lúa bị ngập úng; 486ha hoa màu bị thiệt hại; 196 con gia súc, 5.919 con gia cầm bị chết và 46ha ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 443,8 tỷ đồng.

Gần 3.000 khách kẹt ở đảo Cô Tô được đưa về đất liền. Khoảng 14h30 ngày 26/6, thời tiết tại Cô Tô đã trở lại bình thường, biển không có sóng lớn, Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh đã cấp phép cho các hãng tàu chạy đưa du khách từ Cô Tô về đất liền. Cuối giờ chiều cùng ngày, 27 lượt tàu chở khách đã được huy động chạy liên tục đưa 2.800 du khách từ Cô Tô về đất liền. Hiện tại trên đảo Cô Tô còn gần 3.000 du khách đang lưu trú.

Rượt chém nhau ở chung cư khiến 2 người thương vong. Sau những tiếng cự cãi, người dân chung cư Homyland 2 (đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2, TPHCM) phát hiện hai người đàn ông rượt chém nhau khiến một người tử vong tại chỗ, một người phụ nữ vào can ngăn bị thương. Danh tính người đàn ông tử vong được xác định là ông N.V.L (45 tuổi, quản lý tổ bảo vệ chung cư). Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng gây án. (Xem chi tiết) Sau những tiếng cự cãi, người dân chung cư Homyland 2 (đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2, TPHCM) phát hiện hai người đàn ông rượt chém nhau khiến một người tử vong tại chỗ, một người phụ nữ vào can ngăn bị thương. Danh tính người đàn ông tử vong được xác định là ông N.V.L (45 tuổi, quản lý tổ bảo vệ chung cư). Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng gây án.

Đưa con đi thi, người mẹ bị xe tông nguy kịch. Khoảng 13h30 ngày 26/6, chị Nguyễn Thu H. (SN 1981), ngụ thôn 1, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) đưa con trai là thí sinh Lê Anh Tuấn đến điểm thi Trường trung học phổ thông Trường Chinh (xã Đắk Wer) để dự thi tốt nghiệp ngày thứ 2. Sau khi chở con đến điểm thi, chị H. quay sang quán nước bên kia đường không may bị xe ô tô tông trực diện, nguy kịch tính mạng. (Xem chi tiết)

Khoảng 13h30 ngày 26/6, chị Nguyễn Thu H. (SN 1981), ngụ thôn 1, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) đưa con trai là thí sinh Lê Anh Tuấn đến điểm thi Trường trung học phổ thông Trường Chinh (xã Đắk Wer) để dự thi tốt nghiệp ngày thứ 2. Sau khi chở con đến điểm thi, chị H. quay sang quán nước bên kia đường không may bị xe ô tô tông trực diện, nguy kịch tính mạng.

Kẻ bịt mặt hiếp dâm cô giáo tại trường khai gì? Sáng 26/6, thượng tá Nguyễn Văn Cường - Phó trưởng Công an thị xã Hương Trà (TT-Huế) cho biết, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Võ Minh Trung (SN 1999, trú xã Bình Thành) về hành vi “Hiếp dâm và cướp tài sản”. Phó trưởng Công an thị xã Hương Trà cho biết, sau khi bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra, đối tượng Trung bước đầu đã có những lời khai về hành vi phạm tội của mình. “ Để tránh bị phát hiện, đối tượng Trung đã dùng khẩu trang của nạn nhân, dùng chính con dao của cô giáo N. mang đến trường gọt vỏ hạt sen để khống chế, cướp tài sản và hiếp dâm nạn nhân. (Xem chi tiết)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm Phó Đô đốc Alexandr Moiseev làm Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của nước này. Hãng RIA Novosti ngày 26/6 dẫn thông báo của bộ phận đảm bảo thông tin thuộc Hạm đội Biển Đen, cho biết: “Đô đốc Aleksandr Viktorovich Vitko, Tư lệnh Hạm đội Biển Đen đã nhận nhiệm vụ mới tại Bộ Tư lệnh Hải quân Nga”. Thay vào vị trí của Đô đốc Aleksandr Viktorovich Vitko là Phó Đô đốc Alexandr Moiseev. (Xem chi tiết) RIA Novosti

Cháy lớn tại công trường xây dựng, 40 người thương vong. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 37 người khác bị thương trong một vụ cháy xảy ra tại công trường xây dựng căn hộ Treeshade ở thành phố Sejong (Hàn Quốc) vào lúc 13h10 ngày 26/6. Vào thời điểm xảy ra cháy, tại công trường có khoảng 169 công nhân đang làm việc. Nhận được tin báo, 49 xe chữa cháy và 200 lính cứu hỏa đã được điều đến hiện trường. Các nhân chứng cho hay, đám cháy bùng phát từ tầng hầm để xe của tòa nhà. (Xem chi tiết)

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 37 người khác bị thương trong một vụ cháy xảy ra tại công trường xây dựng căn hộ Treeshade ở thành phố Sejong (Hàn Quốc) vào lúc 13h10 ngày 26/6. Vào thời điểm xảy ra cháy, tại công trường có khoảng 169 công nhân đang làm việc. Nhận được tin báo, 49 xe chữa cháy và 200 lính cứu hỏa đã được điều đến hiện trường. Các nhân chứng cho hay, đám cháy bùng phát từ tầng hầm để xe của tòa nhà.

Bình luận viên Ai Cập đột tử sau khi đội nhà bị loại ở World Cup. Cựu cầu thủ bóng đá và hiện là bình luận viên thể thao Abdel Rahim Mohamed của kênh truyền hình Nile Sport, Ai Cập bị nhồi máu cơ tim vào tối 25/6 sau khi chứng kiến đội tuyển quốc gia thất bại trước Arab Saudi với tỷ số 1-2, theo RT. Ban đầu, Mohamed vẫn đang tham gia bình luận và phân tích trận đấu giữa Ai Cập và Arab Saudi một cách bình thường. Nhưng khi chứng kiến Al-Dawsari ghi bàn ấn định chiến thắng cho Arab Saudi ở phút bù giờ thứ 5, sức khỏe của Mohamed trở nên tồi tệ vào tử vong sau đó.

Phan Thiên