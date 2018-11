Bản tin 20H: Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ bàn về vụ nhà báo Khashoggi bị tiêu huỷ

Khai trừ Đảng, cho xuất ngũ một đại úy CSGT. Thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang hôm nay (11/11) cho biết, đã triển khai quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với Đại úy Nguyễn Thanh Liêm - cán bộ Đội CSGT số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Tiền Giang. Lý do được xác định là đại úy Liêm đã vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm. Công an tỉnh Tiền Giang cũng triển khai quyết định cho đại úy Liêm xuất ngũ và thu hồi toàn bộ quân trang mà Công an Tiền Giang đã cấp. (XEM CHI TIẾT)

Tông vào dải phân cách, một dân quân tự vệ tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 11/11 trên quốc lộ 13, thuộc thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, anh Trần Tấn Nhiều (20 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển xe máy mang BKS: 61K1-114.53 lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương về Bình Phước. Khi anh Nhiều đang chạy xe trước khu trung tâm huyện, bất ngờ tông vào dải phân cách. Cú tông mạnh, khiến xe máy trượt dài, anh Nhiều bị thương nặng tử vong tại chỗ. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 11/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã tới tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các thôn, buôn thuộc xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk). Ngày hội đoàn kết tại xã Dur Kmăl được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất (18/11/1930 – 18/11/2018). Trước đó, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về “Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. (XEM CHI TIẾT)

UBND TP Hà Nội đề nghị tỉnh Điện Biên, Bộ Tài chính bàn giao lại khu đất tại 49 Phan Bội Châu (Nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu) và nhà đất tại 38 phố Thuốc Bắc cho TP quản lý để xây dựng trường mầm non công lập. UBND TP Hà Nội vừa trả lời ý kiến cử tri, trong đó tập trung làm rõ những vấn đề liên quan đến việc thu hồi trụ sở một số cơ quan để xây trường học. (XEM CHI TIẾT)

Theo thông tin mới nhất từ cảnh sát địa phương, tính đến 10/11 (giờ địa phương) tổng số người thiệt mạng vì cháy rừng ở bang California (Mỹ) đã lên tới 25 người. Đây được coi là một trong những vụ cháy rừng tồi tệ nhất từ trước đến nay tại California. Thông tin chi tiết về các nạn nhân hiện chưa được công bố. Bởi các thi thể hầu như đều bị thiêu rụi, gây khó khăn cho công tác pháp y. 110 người hiện vẫn đang mất tích. Hơn 50.000 người khác đã phải sơ tán sau khi ngọn lửa bùng phát lúc 6h30’ sáng thứ Năm, 8/11. (XEM CHI TIẾT)

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ bàn cách phản ứng vụ nhà báo Khashoggi bị sát hại và tiêu huỷ. Cuộc thảo luận diễn ra trong bữa tối ngày 10/11 khi lãnh đạo nhiều nước trên thế giới tụ họp tại thủ đô Paris (Pháp) để kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới Thứ nhất. Một quan chức Nhà Trắng ngày 11/11 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thảo luận về cách thức phản ứng với vụ sát hại nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi tại Istanbul hồi tháng trước. Trước đó ,Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron nhất trí rằng giới chức Saudi Arabia cần phải làm sáng tỏ hoàn toàn vụ sát hại nhà báo người Saudi Arabia Jamal Khashoggi tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước.

Chiến sự leo thang tại Yemen, 80 người tử vong chỉ trong 24 giờ. Chiến sự tại thành phố Hodeida của Yemen tiếp tục theo thang trong ngày 11/11 khi phiến quân Houthi - lực lượng chiếm đóng thành phố này, liên tục tấn công phản kích quân Chính phủ đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát thành phố cảng biển trọng yếu. Theo thống kê của giới chức Yemen, đã có khoảng 80 người thiệt mạng trong các vụ giao tranh diễn ra trong 24 giờ qua tại đây. Một quan chức quân đội ủng hộ Chính phủ Yemen cho biết điều đáng lo ngại hiện nay là vấn đề an toàn của người dân địa phương thành phố Hodeida khi các cuộc giao tranh đã lan sang rộng ra khu vực dân thường sinh sống.

Cựu Tổng thống Argentina Cristina Fernandez được miễn truy tố. Ngày 10/11, thẩm phán liên bang Argentina Sebastian Casanello đã ra phán quyết miễn truy tố cựu Tổng thống Cristina Fernandez với tội danh rửa tiền trong một chuyên án chống tham nhũng mang tên “Dòng tiền K” vì không có đủ bằng chứng chứng minh sự liên quan của bà này trong vụ án. Cách đây 1 tháng, thẩm phán Casanello đã triệu tập bà Fernandez tới tòa để lấy lời khai theo lệnh của Tòa phúc thẩm liên bang. Tuy nhiên, sau khi thẩm tra lời khai của nữ cựu Tổng thống và những nghi can khác, cũng như những bằng chứng thu thập được, ông Casanello cho rằng việc truy tố bà Fernandez là thiếu căn cứ.

