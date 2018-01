Bản tin 20H: Ngồi trên đường ray, nam thanh niên bị tàu hỏa tông chết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 27/1, phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Đến chiều 28/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa. Từ đêm 28/1, các tỉnh phía Đông Bắc bộ trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ C, vùng núi có nơi dưới 9 độ C.

Chiều 27/1, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại Km 1416 + 939 đường sắt Bắc-Nam, đoạn qua địa phận thị trấn Phước Dân (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) làm một người tử vong tại chỗ. Theo đó, vào khoảng 13h, anh Trần Ngọc Sơn (SN 1992, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước) đang ngồi trên đường ray thì bị tàu khách SE5 chạy hướng từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh đâm trúng và kéo lê nạn nhân hơn 70 mét. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ rơi thanh sắt thủng nóc ô tô taxi khiến anh Nguyễn Văn Bắc (SN 1979, ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) tử vong trên đường, Công an TP Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết đã lấy lời khai của công nhân tại đây để điều tra vụ việc. Theo đó, do cột chống bất ngờ bị gãy, thanh sắt chữ U dài 5,6m rơi từ tầng 3 xuống gây tai nạn thương tâm trên. (Xem chi tiết)

Sau khi điều tài xế xe ôm tới đoạn đường vắng, Bùi Thanh Tâm (SN 1988, trú xã Kông Yang, huyện Kông Chro) đã dùng dao đâm ông Nguyễn Thế Tạo (SN 1968, trú phường Tây Sơn) nhiều nhát rồi phi tang xác ở khu vực suối Tà Mần (thuộc xã Kông Yang, huyện Kông Chro). Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đã bắt Tâm sau 6 ngày gân án. (Xem chi tiết)

Không quân Mỹ hồi tháng 12/2017 trao hợp đồng trị giá 23,6 triệu USD gồm ba công đoạn thiết kế, sản xuất và lắp đặt cho Boeing để thay hai hệ thống làm lạnh trên chuyên cơ Không lực Một, CNN hôm qua đưa tin. Người phát ngôn không quân Mỹ Ann Stefanek cho biết hai hệ thống cũ có từ năm 1990, được thiết kế dựa trên công nghệ bảo quản thực phẩm ngắn ngày. "Hiện nay, chúng không còn hoạt động hiệu quả để đáp ứng yêu cầu bảo quản thực phẩm", bà cho biết.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon hồi đầu tuần cáo buộc Iran đang chỉ huy 82.000 quân tại Syria, bao gồm 60.000 binh sĩ chính phủ Syria, 10.000 dân quân Shiite từ Afghanistan, Iraq và Pakistan, 9.000 phiến quân Hezbollah cùng 3.000 lính Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Sputnik đưa tin. Ông Danon tuyên bố Iran đã chi 35 tỷ USD vào việc huấn luyện và trang bị vũ khí cho lực lượng này, nhằm biến Syria thành căn cứ quân sự lớn nhất thế giới. "Chúng tôi công bố thông tin mật trên vì nó có vai trò quan trọng với thế giới. Nếu chúng ta bỏ qua Syria, mối đe dọa từ Iran sẽ càng lớn mạnh", đại sứ Danon khẳng định.

Một quả bom giấu trong xe cứu thương hôm nay phát nổ ở thủ đô Kabul, Afghanistan, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng. Vụ đám bom tự sát xảy ra tại một điểm kiểm soát an ninh gần khu vực đặt hàng loạt đại sứ quán nước ngoài và các cơ quan chính phủ ở Kabul, Reuters dẫn lời nhà chức trách Afghanistan cho biết. Phiến quân Taliban đã nhận trách nhiệm gây ra vụ việc.

Ngày 27/1, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Mỹ đã thông báo sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho Lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại Syria. Trong một thông báo mới đưa ra, văn phòng trên cho biết trong cuộc điện đàm với người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin ngày 26/1, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster đã xác nhận Mỹ sẽ không tiếp tục cung cấp vũ khí cho YPG.

Dẫu vậy, trong lòng người hâm mộ, họ vẫn là những nhà vô địch với những màn trình diễn kỳ diệu ở giải.Mặc dù không giấu được nỗi buồn nhưng người hâm mộ vẫnxuống đường ăn mừng một giải đấu thành công của các tuyển thủ Việt.

