Bản tin 20H: Nữ binh sĩ Ukraine mặc bikini nhảy nhót trong doanh trại

Từ mai, miền Bắc giảm nhiệt, miền Trung kéo dài đến hết tháng. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối và đêm nay, vùng hội tụ gió sẽ gây mưa giông ở vùng núi phía Bắc làm hiệu ứng gió phơn giảm đi. Ngày mai 22/6, diện nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp, chỉ còn ở trung du và vùng đồng bằng. Hà Nội còn nóng 36 độ C. Đến đêm mai, vùng hội tụ gió hoạt động mạnh, miền Bắc có mưa rào và giông diện rộng. Với miền Trung, do tiếp tục chịu tác động của hiệu ứng gió phơn, hôm nay các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao nhất lên 36-38 độ C. Dự báo, gió phơn sẽ còn tồn tại khá lâu nên từ nay đến hết tháng 6, miền Trung duy trì nắng nóng, nhiệt độ 36-38.

Cháy dữ dội kho chứa nhựa thông ở Quảng Ninh. Vào khoảng 15h45, tại Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh (thôn Bí Trung 1, phường Phương Đông, TP. Uông Bí, Quảng Ninh) xảy ra vụ cháy kho chứa nhựa thông. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, cuộn khói đen bay lên bao trùm cả khu vực. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC đã điều 6 xe cứu hoả và hàng trăm chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Ông Mai Văn Dự, Chủ tịch UBND phường Phương Đông cho biết, đến 18h30, ngọn nửa cơ bản được khống chế. Ông Dự cho biết thêm, đám cháy bắt nguồn từ phân xưởng nấu nhựa của công ty, sau đó lan sang các khu vực bên cạnh. Ngọn lửa thiêu rụi 2 nhà kho chứa hàng hóa.



Cách chức Trưởng công an xã vào nhà nghỉ với vợ bạn thân. Chiều 21/6, ông Mai Văn Tư - bí thư Đảng ủy xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy vừa công bố quyết định kỷ luật cách chức Đảng ủy viên đối với ông Nguyễn Văn Quân - trưởng công an xã Phong Lộc do có hành vi vi phạm đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm khi bị bắt quả tang ở trong nhà nghỉ với vợ của người khác. Trước đó, báo Tiền Phong đã đưa tin, ngày 11/5, ông Vũ Văn T. bắt quả tang vợ mình là bà Mai Thị T. trong phòng cùng một người đàn ông khác tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc. UBND xã Phong Lộc sau đó xác định, người đàn ông ở trong nhà nghỉ với bà T. là ông Nguyễn Văn Quân, Trưởng Công an xã Phong Lộc. (Xem chi tiết)

Nghi án con rể cũ gây nổ mìn, tự sát tại nhà bố vợ. Hơn 11h ngày 21/6, vụ nổ xảy ra tại nhà cụ Nguyễn Xuân Chiếu, 82 tuổi, trú xã An Thanh (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), phá hủy nhiều vật dụng tại phòng khách. Hai người con của cụ Chiếu là Nguyễn Xuân Thư (43 tuổi) và Nguyễn Xuân Thái (33 tuổi) bị thương. Con rể cũ của cụ Chiếu là ông Vũ Văn Thoải (50 tuổi) chết tại chỗ. Nhà chức trách đang điều tra nghi vấn ông Thoải đã kích hoạt mìn tự chế để gây nổ.

Mỹ tiết lộ bãi thử tên lửa Triều Tiên cam kết phá huỷ. Phát biểu trước các phóng viên sau cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều ngày 12/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết phá huỷ một trong số các bãi thử tên lửa. Phía Triều Tiên hiện chưa công khai xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, một quan chức giấu tên của Mỹ hôm qua, 20/6, tiết lộ vị trí thử nghiệm tên lửa mà Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết phá huỷ là một cơ sở nằm ở phía Tây nước này, từng được sử dụng để thử nghiệm động cơ tên lửa đạn đạo Hwasong-15. (Xem chi tiết)

Ông Trump hết lời khen ngợi Kim Jong Un. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa dành những lời khen ngợi cho Chủ tịch Kim Jong Un, nói rằng nhà lãnh đạo trẻ sẽ đưa Triều Tiên trở thành một "đất nước vĩ đại". Theo Washington Post, lời khen trên được ông Trump đưa ra tại một cuộc mít-tinh của những người ủng hộ ở Duluth, bang Minnesota, tối ngày 20/6 (giờ địa phương). Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh thêm rằng ông có một "mối quan hệ tuyệt vời" và "rất hòa hợp" với ông Kim Jong Un.

Nữ binh sĩ Ukraine mặc bikini nhảy nhót trong doanh trại. Kênh truyền hình tiếng Ukraine Ruslan Kotsaba hồi cuối tuần trước đăng video các nữ binh sĩ biên phòng nước này thực hiện màn nhảy ngẫu hứng tại tiệc được tổ chức trong khu nhà ngủ doanh trại quân đội ở làng Orshanets, thuộc vùng Cherkasy, RT hôm qua đưa tin.

Trong video, bốn nữ binh sĩ Ukraine mặc quân phục biên phòng và bikini biểu diễn những động tác gợi cảm trên nền nhạc bài hát Gentleman của ca sĩ nổi tiếng người Hàn Quốc Psy. Nữ binh sĩ hào hứng nhất thậm chí đã gắn cầu vai biên phòng lên áo ngực, đội mũ quân đội và cầm dùi cui chuyên dụng nhún nhảy trong sự cổ vũ của các đồng đội. Video thu hút lượng xem lớn trên mạng xã hội Ukraine và gây ra những luồng dư luận trái chiều.

Thấy con gái của bạn nói hỗn với mình, Nguyễn Phan Phi Long Hai (29 tuổi, ở phường 3) đã dùng tay đánh vào miệng bé khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống nền gạch tử vong. Tuy nhiên kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy toàn thân bé có rất nhiều vết xây xát và bầm máu...Công an TP Vĩnh Long đang tạm giữ Hai để làm rõ vụ việc.Để có tiền mua 60 triệu cổ phần Ngân hàng Đông Á (DAB), Vũ “nhôm” đã mang thế chấp 220 lô đất tại thành phố Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng và phần còn lại được cựu Chủ tịch DAB - Trần Phương Bình “hỗ trợ” bằng cách chỉ đạo cấp dưới nguỵ tạo chứng từ khống, xuất quỹ chi 200 tỷ đồng…

