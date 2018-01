Bản tin 20H: Nữ hành khách bị sàm sỡ trên máy bay khi đang ngủ

Theo ông Quỳnh, hiện tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ nổ.

Ngoài ra, vụ va chạm đã khiến tuyến đường sắt dừng hoạt động nhiều giờ, đến khoảng 11h30 mới hoạt động trở lại. Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, nguyên nhân vụ va chạm trên là do xe tải bị mất phanh.Sau nhiều ngày, hôm nay, Quân mới tới công an phường Trường Thọ (quận Thủ Đức, TPHCM) trình diện, cho lời khai.sau khi nước này cắt 255 triệu USD viện trợ an ninh cho Pakistan.Tất cả các nguồn tin đều cho rằng quá sớm để nói khi nào tàu sân bay thứ ba này của Trung Quốc sẽ được hạ thủy, song Bắc Kinh có kế hoạch sở hữu nhóm tàu sân bay chiến đấu gồm 4 chiếc đi vào hoạt động tới năm 2030.Bên công tố cho biết nạn nhân ngồi ở ghế cửa sổ còn ông Ramamoorthy ngồi giữa nạn nhân và vợ. Nữ hành khách trẻ tuổi cho biết cô chợp mắt trên chuyến bay và khi tỉnh lại nhận thấy khóa quần và cúc áo đều bật tung và hành khách nam ngồi cạnh đang giở trò sàm sỡ. Ngay lập tức cô đi xuống phía đuôi máy bay và báo cáo sự việc cho phi hành đoàn.