Bản tin 20H: Tài xế 'bất ngờ' được bổ nhiệm làm Phó văn phòng Huyện ủy

Trao đổi với Tiền Phong, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết, VFF đã làm việc với BTC về điều kiện an ninh, an toàn cho trận chung kết ngày 27/1 tới của U23 Việt Nam. “Hiện họ vẫn chưa trả lời được chính xác. Phía BTC cho biết trận đấu có được tổ chức hay không phụ thuộc ngày 27/1 tới điều kiện thời tiết như thế nào. Vấn đề quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho các cầu thủ”-ông Lê Hoài Anh cho biết.