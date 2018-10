Bản tin 20H: Thổ Nhĩ Kỳ ‘ép’ Saudi Arabia tiết lộ nơi giấu xác nhà báo

Tin mới vụ hai xe máy va chạm làm 7 người thương vong. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên có thông tin ban đầu về vụ tai nạn giữa hai xe máy làm 3 người chết, 4 người bị thương xảy ra tại phường Đồng Tiến đêm 24/10. Kết quả điều tra ban đầu, do thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa rất to, đêm tối, các xe máy đều chở 3, chở 4, không đội mũ bảo hiểm, mỗi xe dùng chung một áo mưa trùm kín cho tất cả người ngồi trên xe nên có thể khuất tầm nhìn, dẫn đến đâm trực diện vào nhau, gây thương vong… (XEM CHI TIẾT)

Dừng thu phí trạm BOT Bắc Bình Định. Sáng 26/10, đại diện BQL Dự án đường Hồ Chí Minh (đơn vị đại diện chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL1A qua địa bàn tỉnh Bình Định) xác nhận, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có quyết định dừng thu phí tại trạm BOT Bắc Bình Định (xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) trên QL 1A từ 10h ngày 29/10, nguyên nhân do nhà đầu tư dự án chậm sửa chữa, khắc phục hư hỏng. Cụ thể, tình hình khắc phục các hư hỏng tại dự án BOT nâng cấp mở rộng QL1A đoạn từ km 1125 đến km 1143+270 và km 1148+582 đến km 1153 thời gian qua chưa hoàn thành, vẫn còn tồn tại nhiều vị trí hư hỏng gây mất an toàn giao thông. (XEM CHI TIẾT)

CSGT Hà Nội có tân Trưởng phòng. Trong sáng 26/10, lãnh đạo công an Hà Nội cũng công bố các quyết định của Bộ trưởng và Giám đốc công an thành phố Hà Nội về điều động, bố trí cán bộ giữ chức vụ chỉ huy của các đơn vị mới. Bao gồm: Thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng phòng Tham mưu; Đại tá Hoàng Văn Hùng, Trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị; Đại tá Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Hậu cần; Đại tá Trần Quang Huy, Trưởng Phòng An ninh Đối ngoại; Đại tá Bùi Quang Đồng, Trưởng Phòng An ninh Đối nội; Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Trưởng Phòng An ninh Kinh tế; Đại tá Trần Văn Thuận, Trưởng Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao; Thượng tá Ngô Duy Thắng, Trưởng Phòng CSQLHC về TTXH; Thượng tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT; Đại tá Vũ Thị Bích Hạnh, Trưởng phòng Hồ sơ. (XEM CHI TIẾT)

Chuyển CQĐT vụ trường mầm non 'thụt két' hàng trăm triệu đồng. Chiều 26/10, nguồn tin từ Thanh tra thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thanh tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ kế toán và thủ quỹ Trường mầm non Phú Hòa gây thất thoát hàng trăm triệu đồng sang cơ quan điều tra Công an thành phố Huế để tiếp tục thụ lý, xem xét, xử lý. (XEM CHI TIẾT)

Xử phạt công ty chứa lao động nước ngoài 'chui' 90 triệu đồng. UBND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vừa xử phạt Công ty TNHH Đầu tư Phong Nguyên về hành vi sử dụng lao động nước ngoài trái phép, sử dụng các biển quảng cáo chữ nước ngoài to quá khổ. Ngoài ra, công ty này khi bị kiểm tra, cũng không xuất trình được hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp này đã sử dụng lao động nước ngoài trái phép tại Việt Nam, không có giấy phép lao động, hoặc đã hết hạn. Bên cạnh đó, công ty còn trưng biển quảng cáo sản phẩm, dịch vụ với kích cỡ chữ nước ngoài vượt quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt. Thời điểm cơ quan chức năn kiểm tra, Công ty TNHH Đầu tư Phong Nguyên chưa xuất trình được hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. (XEM CHI TIẾT)

Người phụ nữ dùng dao đâm 14 trẻ nhỏ ở trường mẫu giáo. Theo RT, vụ tấn công xảy ra sáng nay, 26/10, bên ngoài một trường mẫu giáo ở Trùng Khánh (Tây Nam Trung Quốc), vào thời điểm các em nhỏ được đưa trở lại lớp sau giờ tập thể dục buổi sáng. Nghi phạm tiến hành vụ tấn công là một phụ nữ 39 tuổi, tên Liu. Có thông tin cho rằng 2 nạn nhân trong số đó đã thiệt mạng. Nhưng thông tin này chưa được xác nhận. Tại cơ quan công an, Liu bày tỏ sự bất mãn với chính quyền, và cho biết không hiểu vì sao mình lại tiến hành vụ tấn công nhằm vào lũ trẻ. (XEM CHI TIẾT)

Con trai nhà báo Khashoggi rời Ả Rập Saudi đến Mỹ. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này rất hoan nghênh quyết định của Riyadh khi để cho con trai của nhà báo bị sát hại Jamal Khashoggi rời Ả Rập Saudi và đến Mỹ. Cũng trong ngày 25/10, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết Salah Khashoggi và gia đình đã lên đường đến Mỹ sau khi lệnh cấm đi lại áp đặt trước đó lên họ được dỡ bỏ. Hiện chưa rõ Salah Khashoggi sẽ cư trú tại khu vực nào của Mỹ. Nhưng cha của Salah – nhà báo Khashoggi trước đó từng sống tại thủ đô Washington. (XEM CHI TIẾT)

Theo hãng Reuters/AFP, ngày 26/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã lên tiếng kêu gọi giới chức Saudi Arabia tiết lộ thông tin về nơi cất giấu thi thể nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Ankara sở hữu nhiều thông tin về vụ việc hơn những gì nước này đã chia sẻ từ trước tới nay, và sẽ tiết lộ vào thời điểm thích hợp. Tổng thống Erdogan cho rằng, Riyadh cần tiết lộ danh tính đối tượng đã nhận thi thể nhà báo Khashoggi từ tay đặc vụ Saudi Arabia để đem đi cất giấu, sau khi nhà báo này bị sát hại ở lãnh sự quán Saudi Arabia tại thành phố Istanbul hôm 2/10 vừa qua.

Đỗ Quyên