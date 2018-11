Bản tin 20H: Thông tin chấn động vụ nhà báo Khashoggi bị giết hại

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc đồng ý để thành phố Hà Nội lập đề án thu phí phương tiện vào nội đô. Cụ thể, lãnh đạo Chính phủ đồng ý với các đề nghị của Bộ Tài chính về các nội dung thành phố Hà Nội đề xuất liên quan đến bổ sung phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Mục đích của việc này là để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào và quy định mức phụ thu ô nhiễm môi trường theo mức khí thải lưu hành của phương tiện cơ giới đường bộ thông qua đăng kiểm phương tiện. (XEM CHI TIẾT)

Kinh hoàng phát hiện thi thể cháy đen trong rừng. Chiều ngày 1/11, một lãnh đạo Công an huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, sau khi nhận tin báo của người dân phát hiện một thi thể cháy đen ở khu vực rừng thuộc xã Cư Đrăm, đơn vị đã cử lực lượng phối hợp với cơ quan chức năng địa phương bảo vệ hiện trường, để điều tra nguyên nhân vụ việc. (XEM CHI TIẾT)

Giám đốc Ban quản lý dự án bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Chiều 1/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Tuấn - chủ tịch UBND huyện Hà Trung (Thanh Hóa) xác nhận: Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Tuyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Hà Trung (Thanh Hóa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với giám đốc Lê Văn Tuyên. (XEM CHI TIẾT)

Chuyển hồ sơ 4 dự án thua lỗ nghìn tỷ sang Bộ Công an. Bốn dự án mà Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an do phát hiện ra một số dấu hiệu vi phạm pháp luật, gồm: Dự án Nhà máy Sản xuất nhiên liệu sinh học (NLSH) Quảng Ngãi; Dự án Nhà máy Sản xuất NLSH Phú Thọ; Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên và Dự án Nhà máy Sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ. (XEM CHI TIẾT)

Nga áp lệnh trừng phạt 'đáp trả' vào Ukraine. Ngày 1/11, Thủ tướng Nga Dimitri Medvedev đã ký sắc lệnh trừng phạt hơn 360 cá nhân và doanh nghiệp Ukraine, trong đó có cả con trai Tổng thống nước này Petro Poroshenko, cựu Thủ tướng Tymoshenko và hàng loạt quan chức cấp cao khác. Moskva sẽ phong tỏa tài sản, tiền mặt, cổ phiếu thuộc quyền sở hữu của Ukraine tại Nga, đồng thời cấm Ukraine rút vốn khỏi Nga. Sắc lệnh phong tỏa làm ảnh hưởng đến 322 cá nhân và 68 doanh nghiệp của Ukraina. Nga trừng phạt các công ty và công dân Ukraine để đáp trả các lệnh trừng phạt của Kiev nhằm vào Moscow. (XEM CHI TIẾT)

Phi công Jeff Wise tuyên bố, các mảnh vỡ của máy bay MH370 đã bị làm giả nhằm che đậy việc không tặc đã cướp chiếc phi cơ chở 239 người mất tích bí ẩn năm 2014. Jeff Wise, một phi công kiêm tác giả chuyên viết về khoa học, công nghệ và hàng không từng gây sốc khi nêu ra giả thiết rằng, MH370 mất tích ngày 8.3.2014 cùng 239 người trên khoang đã bị không tặc đưa đến Kazakhstan. Jeff nói với tờ Daily Star Online rằng, một số mảnh vỡ được xác định là thuộc về MH370 trôi dạt vào bờ biển đã được làm giả vì tuổi đời của các sinh vật biển bám trên những mảnh vỡ này quá ít, không phù hợp với thời gian phát hiện chúng cũng như thời gian MH370 biến mất. (XEM CHI TIẾT)

Danh tính nạn nhân đầu tiên trong vụ rơi máy bay Lion Air JT610 được xác định nhờ bàn tay phải còn khá nguyên vẹn, theo cơ quan pháp y Indonesia. Theo Straitstimes, trong khi 189 người trên máy bay được cho là đã thiệt mạng, đã có ít nhất 1 gia đình nhận được thông tin chính thức từ cơ quan chức năng sau khi cảnh sát xác nhận danh tính của một nạn nhân nữ 24 tuổi nhờ dấu vân tay. Được biết, nạn nhân này là công chức Indonesia, có tên Jannatun Cintya Dewi. “Chúng tôi đã kiểm tra 48 túi chứa thi thể nạn nhân và xác định được danh tính của một người”, đại diện cơ quan pháp y Indonesia cho biết. (XEM CHI TIẾT)

Thông tin chấn động vụ nhà báo Khashoggi bị giết hại. AP đưa tin ngày 31/10, một công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ cho hay nhà báo Jamal Khashoggi đã bị siết cổ ngay khi ông bước vào lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul, một phần của vụ sát hại đã được lên kế hoạch từ trước và thi thể của nạn nhân đã bị phanh thây và phi tang. Theo thông báo cùng ngày văn phòng của trưởng công tố Istanbul, ông Irfan Fidan, các cuộc thảo luận với Trưởng công tố Saudi Arabia Saud al-Mojeb đã không đạt được "kết quả cụ thể" bất chấp những "nỗ lực đầy thiện chí" của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm khám phá ra sự thật. Thông báo trên là sự xác nhận công khai đầu tiên của một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ về việc ông Khashoggi đã bị siết cổ và phanh thây sau khi bước vào tòa lãnh sự này hôm 2/10 vừa qua nhằm lấy giấy tờ cần thiết để cưới vị hôn thê người Thổ Nhĩ Kỳ.

Đỗ Quyên