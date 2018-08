Bản tin 20H: Tránh ô tô chạy ẩu, thiếu nữ 16 tuổi chết thương tâm

Liên quan đến việc ông Vương Duy Bảo, cháu nội Vua Mèo Vương Chí Sình (Vương Chí Thành) có đơn gửi Thủ tướng, kiến nghị giải quyết trả lại mảnh đất gắn với tòa dinh thự hơn 100 tuổi của họ Vương người H’mông ở Hà Giang, ông Lâm Tiến Mạnh - Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và ông Hoàng Văn Nhu - Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Giang đều nói rằng UBND tỉnh chưa có chỉ đạo nên các đơn vị chưa có câu trả lời cụ thể. Dự kiến tuần tới, tỉnh sẽ lập tổ công tác kiểm tra nội dung liên quan. “Chúng tôi đang chờ ý kiến của tỉnh và sẽ kiểm tra lại quy trình cấp sổ đỏ dinh thự họ Vương", ông Mạnh nói.Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Cao Đăng Hưng (sinh năm 1966, quê quán: Cai Lậy, Tiền Giang), Phó Cục trưởng Cục Quản trị, Tổng cục Hậu cần kỹ thuật, Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Đò chở 10 công nhân chìm trên sông ở Cà Mau, một người chết. Sáng 20/8, ông Nguyễn Hoàng Nhung (58 tuổi) lái đò ngang chở 10 công nhân qua sông Cái Tàu ở xã Khánh An, huyện U Minh, để đến Nhà máy Đạm Cà Mau làm việc. Khi đò ra đến giữa sông thì va chạm với tàu chở hàng hóa, lật úp. Ông Nhung và 9 người khác được mọi người ứng cứu đưa vào bờ. Riêng anh Nguyễn Thanh Hiền (31 tuổi, quê Vũng Tàu) đã tử vong khi được vớt lên. (Xem chi tiết)

Tránh ô tô chạy ẩu, thiếu nữ 16 tuổi chết thương tâm. Lúc 11h30 ngày 20/8, ông Lê Chí Thành (39 tuổi, ngụ Long An) chạy xe máy chở con gái Lê Kim Ngân (16 tuổi) lưu thông trên đường Trần Văn Giàu hướng từ TP.HCM đi Long An. Khi đến đoạn đường thuộc địa bàn xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh), ông Thành phát hiện phía trước xe ô tô con đang dừng trên làn xe máy đột ngột di chuyển sang làn ô tô. Để tránh xe này, ông đánh tay lái ra phía ngoài, bất ngờ bị xe tải mang biển số Tây Ninh lao tới đâm trúng. Hậu quả, hai cha con ông Thành lọt giữa ô tô và xe tải, bị 1 trong hai phương tiện này cán qua.Hai nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng, thiếu nữ 16 tuổi đã tử vong.

Bị đuổi ra khỏi nhà, Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi, ngụ tại ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai) quay trở lại dùng xăng đốt gây thương tích nặng cho người tình là chị Nguyễn Thị Huệ (37 tuổi) cùng 2 con riêng của chị này. Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ Dũng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết) Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ Dũng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngày 20/8, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, hàng chục cảnh sát đang truy lùng hai thanh niên tấn công chủ tiệm vàng ở huyện Đông Hòa, cướp hơn 3 tỷ đồng. Qua trích xuất camera trên đường cho thấy, hai nghi can đều đeo khẩu trang y tế. Trong đó, một tên dáng gầy, cao khoảng 1,7 m, mặc áo khoác đen, quần jeans bạc, đội nón lưỡi trai bên trong mũ bảo hiểm. Gã còn lại cao khoảng 1,65 m, mặc áo khoác xám, quần vải thun đen có sọc cam - xanh, đội mũ bảo hiểm đen. Hai tên cướp đi xe Sirius màu đỏ đen, biển số TP HCM. (Xem chi tiết)

Olympic Thái Lan chính thức bị loại khỏi ASIAD 2018. Trước lượt trận cuối ở bảng F, nếu một trong hai đội xếp cuối là Myanmar hoặc Triều Tiên chiến thắng, Thái Lan sẽ bị loại. Sau loạt trận lúc 16h chiều 20/8, cả hai đội này cùng thắng. Myanmar đánh bại Iran 2-0, và Triều Tiên hạ Ả-rập Xê-út 3-0. Thái Lan bởi vậy trở thành đội bóng thứ ba của Đông Nam Á, sau Timor Leste và Lào rời Asiad 2018. (Xem chi tiết)

Mục tiêu của tay súng được cho là nhằm vào bốt an ninh bảo vệ Cổng 6 đại sứ quán. Đạn găm trúng cửa sổ bốt an ninh nhưng không gây thương vong. Chính quyền địa phương hiện đang ráo riết truy tìm nghi phạm.

