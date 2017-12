Bản tin 20H: Triều Tiên có thể chế tạo tên lửa lớn chưa từng có

"Nhiều vụ án lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước và nhân dân đã được điều tra, truy tố, xét xử; nhiều tài sản tham nhũng được thu hồi; số đối tượng tham nhũng đã bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Tuy nhiên, tham nhũng, lãng phí vẫn đang là một trong bốn nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ", Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ nhân dịp năm mới 2018. (Xem chi tiết)

Theo kế hoạch được Sở Giao thông vận tải TPHCM, bắt đầu từ 20h ngày 31/12/2017 đến 4h ngày 1/1/2018, các tuyến đường Võ Văn Kiệt đến đường hầm sông Sài Gòn ở phía quận 1 và đoạn hầm sông Sài Gòn đến Mai Chí Thọ phía quận 2 cấm xe 2 bánh lưu thông. Trong khi đó, từ 20h ngày 31/12 đến 0h20 ngày 1/1/2018 sẽ cấm tất cả các phương tiện vào các tuyến đường: Nguyễn Tất Thành, quận 4; đường Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi, đường Hải Triều, Hồ Tùng Mậu, Hàm Nghi ở quận 1. Ngoài ra, cấm tất cả các xe trên tuyến đường Nguyễn Huệ, quận 1 bắt đầu từ 19h ngày 31/12 đến 0h30 ngày 1/1/2018. (Xem chi tiết)

Ông Trần Duy Liêm – Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy chợ Tân Thành, khiến hơn 6 ki ốt bị ngọn lửa thiêu rụi. Theo đó, vào khoảng gần 6h (ngày 31/12), khi người dân dọn đồ ra chợ đề bày bán thì bất ngờ phát hiện ngọn lửa bùng phát ở các ki ốt quần áo, bán dày dép, quầy thuốc tây… Tiểu thương và người dân địa phương liền hô hoán dập lửa, đồng thời báo cho lực lượng chức năng. Sau gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy được khống chế. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra. (Xem chi tiết)

Khoảng 14h ngày, một nhóm khoảng 5 người lắp đặt biển quảng cáo ở tầng 2 cửa hàng tại địa chỉ số 214 đường Bà Hom (phường 13, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh). Bất ngờ biển quảng cáo từ tầng 2 đổ ra phía ngoài rơi xuống trúng vào đường dây điện trung thế, dẫn tới phát nổ. Hậu quả 3 người bị điện phóng vào người ngã bất tỉnh tại sân thượng tầng 2 của cửa hàng này phải đưa đi cấp cứu.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Bộ Công an, cả nước xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 20 người trong ngày cuối cùng của năm 2017 (ngày 31/12). Như vậy, qua 2 ngày đầu nghỉ lễ Tết Dương lịch (30-31/12), toàn quốc đã xảy ra 70 vụ tai nạn giao thông, làm 48 người tử vong và 52 người bị thương.

Trong lúc đùa nghịch cùng con chó của gia đình, em Hà Thị Linh (14 tuổi, trú xã Châu Kim, huyện Quế Phong, Nghệ An) bị chó cắn vào ngón tay cái. Do không được tiêm phòng kịp thời nên bệnh của Linh biến chuyển nặng thêm và tử vong sau đó. (Xem chi tiết)

Nhận được tin nhắn qua facebook của một người bạn thân, trong 3 ngày anh N.T.H (SN 1990, quê huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã mua hết 70 triệu đồng tiền thẻ cào để nhắn cho kẻ lừa đảo này. Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Vào thời điểm đến báo án, móng tay của anh Hải mòn vẹt hẳn 1 bên vì cào thẻ”. (Xem chi tiết)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây ra lệnh quân đội phát triển một tên lửa đạn đạo có khả năng hồi quyển lớn chưa từng có để sẵn sàng phóng vào tháng 9/2018, tờ Asahi Shimbun của Nhật hôm nay dẫn nguồn tin từ người Triều Tiên đào tẩu. Theo nguồn tin này, yêu cầu phát triển tên lửa mới của ông Kim được đưa ra tại hội nghị lần 8 về ngành công nghiệp vũ khí diễn ra trong hai ngày 11 và 12/12 ở Bình Nhưỡng nhằm xem xét "thành quả và kinh nghiệm" và thảo luận "các biện pháp mở ra thời kỳ cực thịnh" cho nền công nghiệp quốc phòng nước này. Kế hoạch của lãnh đạo Triều Tiên có thể nhằm chuẩn bị cho vụ phóng vào ngày 9/9/2018 nhân kỷ niệm 70 năm ngày quốc khánh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/12 tuyên bố liên quân do nước này dẫn đầu đã giải phóng gần 100% các vùng lãnh thổ do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát tại Syria và Iraq. Trước đó, hôm 11/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo rút phần lớn quân đội Nga tại Syria, khẳng định rằng IS đã bị đánh bại tại quốc gia Trung Đông này.

Hai ngôi mộ tập thể được phát hiện gần thành trì cũ Raqqa của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Cho đến này, ít nhất 115 thi thể của người Syria đã được tìm thấy. Những thi thể này sau đó được vận chuyển đến bệnh viện quân đội Aleppo để xác định danh tính, cũng như thực hiện các thủ tục pháp lý khác. Hiện, chưa rõ thời điểm và nơi các binh sĩ và thường dân bị sát hại, chỉ biết họ bị giết sau khi những kẻ khủng bố xâm chiếm khu vực, SANA báo cáo. (Xem chi tiết)

