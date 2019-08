Bản tin 8H: 10 cán bộ, công chức Bình Định liên quan tham nhũng

Quảng cáo

Ngày 10/8, thông tin từ Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, cơ quan này vừa ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Bình Định trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; việc quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Các nội dung kết quả thanh tra nổi lên về vấn đề phát hiện và xử lý tình trạng tham nhũng. Cụ thể, giai đoạn 2015-2017, qua kiểm tra, TTCP phát hiện 8 vụ việc ở tỉnh này có dấu hiệu tội phạm, liên quan đến hành vi tham nhũng với số tiền gần 4 tỷ đồng, đã chuyển cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra đã chuyển 6 vụ việc để xử lý hành chính; hiện đã thực hiện quy trình kiểm điểm, xử lý đối với 4 vụ việc liên quan đến 10 cán bộ, công chức với số tiền xử lý hơn 2,5 tỷ đồng; còn 2 vụ việc đang tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (11/8), Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài 3-4 ngày ở các tỉnh Bắc Bộ; ở Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Cũng trong sáng 11/8, trên khu vực các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng đang có mưa vừa đến mưa to. Trong khoảng từ 1-3 giờ tới, khu vực tỉnh này tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa phổ biến đạt từ 10-30mm. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày và đêm 11/8, tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Từ ngày 12/8, mưa trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Sau khi tắm ở khu vực trình diễn xử lý nước sông Tô Lịch chiều ngày 8/8, chuyên gia Nhật Bản - Tiến sĩ Kubo Jun - Cố vấn kỹ thuật Tổ chức xúc tiến Thương mại-Môi trường Nhật Bản đã bay về nước ngay trong đêm. Ông cũng hẹn ngày quay trở lại Việt Nam để lấy mẫu nước, kiểm nghiệm các chỉ số về chất lượng nước sông Tô Lịch trên cả đoạn 300m thí điểm. Trước khi bay về nước, Tiến sĩ Kubo Jun gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, Bộ TN&MT, UBND TP Hà Nội, đặc biệt là Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung, cùng các Sở ban ngành đã tạo điều kiện tốt nhất để ông cùng các đồng nghiệp thực hiện Dự án tài trợ thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano - Bioreactor.

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi gần nghĩa địa. Trưa 10/8, bà Hven, 58 tuổi, ở Đăk Lăk, trên đường về nhà thì phát hiện bé trai còn nguyên dây rốn, thân hình tím tái ở gần nghĩa địa. Bà Hven (phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) lập tức đưa cháu bé về nhà cách đó khoảng 200 m, sưởi ấm và đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột để được chăm sóc. Qua kiểm tra, bé trai nặng 3,1 kg, được xác định vừa sinh khoảng hai giờ trước, sức khỏe bình thường. Theo lãnh đạo bệnh viện, hiện có một số người dân muốn nhận nuôi bé, đơn vị đã hướng dẫn họ lên xã làm các thủ tục cần thiết; nếu không có người thân của bé đến nhận thì sẽ xem xét để bàn giao cho người đủ điều kiện.

Lũ lớn gây thiệt hại 4.000 tấn cá bè tại Đồng Nai. Theo thống kê sơ bộ, riêng tại hai xã Ngọc Định và Thanh Sơn của huyện Định Quán (Đồng Nai) đã có 69 bè với 474 dèo bị trôi hoặc hư hỏng, làm hơn 4.000 tấn cá các loại chết hoặc thoát ra ngoài tự nhiên, thiệt hại ước tính trên 140 tỷ đồng. Tại huyện Tân Phú, ngoài thiệt hại do cây trồng bị ngập nước, một trại gà tại xã Nam Cát Tiên bị ngập làm chết khoảng 100.000 con gà. Hiện tại 2 địa phương nói trên, nước đã rút xuống, việc giao thông đi lại của người dân đã được khôi phục, không còn điểm bị chia cắt. Tuy nhiên, dự kiến thiệt hại về tài sản, hoa màu, vật nuôi của người dân sẽ rất lớn.

Nhiều du khách tử vong khi tắm biển Bình Thuận. Thông tin ban đầu, khoảng 17 ngày 10/8, một nhóm du khách đến tắm biển tại Khu du lịch resort Đất Lành, thị xã La Gi (Bình Thuận). Thời điểm này, khu vực biển đang có sóng lớn, một số người trong nhóm tắm biển bị sóng cuốn ra xa. Phát hiện sự việc ông Nguyễn Minh Tâm, nhân viên cứu hộ của resort đã bơi ra ứng cứu, tuy nhiên ông Tâm cũng bị sóng cuốn. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu nạn cứu hộ của Resort Đất Lành đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Tân Tiến (thị xã La Gi) cứu vớt và đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã La Gi cấp cứu, tuy nhiên đã có 4 người đã tử vong và 1 người đang mất tích.

Công ty may mặc ở Sài Gòn cháy nghi ngút trong đêm. Theo nhân chứng, khoảng 21h15 ngày 10/8, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy tại khu vực sản xuất của một công ty may mặc nằm tại 3 Ấp Đồng, xã Tam Thôn 6, huyện Hóc Môn, TPHCM. Một số bảo vệ trực đêm, cùng người dân dùng bình chữa cháy mini và nguồn nước tại chỗ để tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC quận 12 điều nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 2 tiếng sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, nhiều máy móc, tài sản bên trong bị thiêu rụi. Nguyên nhân thiệt hại đang được điều tra làm rõ.



