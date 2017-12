Bản tin 8H: Máy bay không quân Syria bị khủng bố bắn hạ bằng tên lửa

Trong lúc đánh nhau, nữ sinh X. (16 tuổi) học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Quốc Toản (phường 11, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) dùng dao thủ sẵn trong người đâm em D. (16 tuổi, học cùng trường) 3 nhát vào cổ, vai và lưng khiến em D. bị thương nặng. Công an phường 11 (TP Cao Lãnh) đã lấy lời khai của X. Nữ sinh lớp 11 này thừa nhận nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng phần thưởng nhà nước cho các quân nhân tham gia cuộc chiến ở Syria vào hôm 28/12, Tổng thống Putin nhấn mạnh vai trò to lớn của lực lượng quân đội tham chiến ở Syria. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga tiết lộ, hơn 48.000 binh sĩ Nga đã tham gia vào các hoạt động quân sự chống khủng bố tại Syria trong hai năm qua và "mỗi một quân nhân Nga tại Syria đã hành động với lòng dũng cảm và quyết tâm cao nhất".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 28/12 cho biết, Nga quan ngại trước việc các tay súng khủng bố ở Syria sở hữu các vũ khí mới. Theo bà Zakharova, điều đáng lo ngại là những kẻ khủng bố đang nhận được những vũ khí mới cho phép chúng thực hiện các vụ tấn công bất ngờ. Câu hỏi đặt ra là: chúng lấy những vũ khí này từ đâu. Bên cạnh đó, bà cũng cho biết, hôm 26/12, máy bay của không quân Syria đã bị các phần tử khủng bố bắn hạ bằng hệ thống tên lửa phòng thủ di động.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/12 cho biết ông "rất thất vọng rằng Trung Quốc đang cho phép bán dầu được chuyển tới Triều Tiên," và rằng những động thái như vậy sẽ ngăn "một giải pháp thân thiện" đối với cuộc khủng hoảng về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tổng thống Trump viết trên trang mạng Twitter nêu rõ: "Đã bị bắt quả tang! Rất thất vọng rằng Trung Quốc đang cho phép dầu được chuyển tới Triều Tiên. Sẽ không bao giờ có một giải pháp thân thiện cho vấn đề Triều Tiên nếu việc này tiếp diễn."

Theo đó, tất cả các mẫu đều chứa độc tố vi nấm aflatoxin gây ung thư...Nhiệt độ có xu hướng tăng lên khoảng 2-4 độ so với ngày hôm qua, ở phía Đông Bắc Bộ khoảng 17-20 độ; trong khi đó, phía Tây Bắc Bộ cao hơn khoảng 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ. Trời vẫn còn rét nhưng không buốt như những ngày trước.Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an thị trấn Đồi Ngô xác nhận thông tin và cho biết, vụ tai nạn khiến người đàn ông mặc đồng phục quân nhân tử vong (hiện danh tính người này chưa được cơ quan chức năng công bố).Công an thu giữ tại đây nhiều túi nylon nghi chứa ma túy và xác định 41 người dương tính ma túy. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.Các nguồn tin cho biết tên lửa đánh chặn được phóng từ một bãi thử ở bang miền đông Odisha của Ấn Độ, đã nhắm trúng một đầu đạn tên lửa đạn đạo ở độ cao 35 km.

