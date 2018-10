Bản tin 8H: Ô tô 'điên' tông 5 người bị thương nặng rồi bỏ chạy

Khi xe lưu thông vừa qua khỏi ngã tư 550 thì tông vào 2 xe máy, sau đó ô tô tiếp tục chạy và tông vào đuôi xe ba gác. Chiếc xe ô tô chỉ dừng lại khi tiếp tục tông vào 2 xe máy khác. Vụ tai nạn liên hoàn khiến ít nhất 5 người bị thương. Tại hiện trường, xe máy nằm la liệt trên đường hư hỏng nặng. Tài xế ô tô gây tai nạn sau đó rời khỏi hiện trường (xem chi tiết). Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 20h tối ngày 26/10 trên đường ĐT743 đoạn qua phường Bình Hoà, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên,Ô tô mang BKS: 51A 555.97 do nam tài xế khoảng 35 tuổi điều khiển lưu thông trên đường ĐT743 hướng từ TX.Tân Uyên về TP.HCM.Vụ tai nạn liên hoàn khiến ít nhất 5 người bị thương. Tại hiện trường, xe máy nằm la liệt trên đường hư hỏng nặng. Tài xế ô tô gây tai nạn sau đó rời khỏi hiện trường ().

Hai xe cứu hỏa được điều đến bãi đất trống ở ngã ba đường Trần Thánh Tông giao với Phạm Huy Thông vì lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại bãi tập kết rác của các block chung cư và chợ Nại Hiên Đông. Hàng ngày, một lượng lớn rác tập kết tại đây gây ô nhiễm bốc mùi hôi thối nhưng chậm được thu dọn. Người dân các tổ dân phố tại đây nhiều lần kiến nghị có biện pháp xử lý hoặc di dời nhưng không hề thấy động tĩnh gì từ đơn vị thu gom, xử lý rác thải (xem chi tiết). Hàng trăm hộ dân sống tại các block chung cư nhà ở xã hội thuộc diện nhà nước quản lý tại phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) hoảng hốt vì tiếng xe cứu hỏa hú vang.

Cuối năm 2017, anh Rê nhận được 100 USD từ người bà con gửi tặng. Do không có tiền đóng học phí cho con nên trên đường đi làm anh ghé vào tiệm vàng Thảo Lực (quận Ninh Kiều. TP Cần Thơ) để đổi. Tuy nhiên, khi giao dịch vừa xong thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang và lập biên bản tịch thu số tiền trên. Chị Trần Thị Minh Ngọc (vợ anh Rê) cho biết thêm, vừa quaĐêm qua (26/10), không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ gây mưa rào và dông diện rộng; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3.Dự báo, trong ngày hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa, trưa chiều một số nơi chuyển nắng với nhiệt độ trưa chiều phổ biến 26 – 27 độ C.Với các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định trong ngày hôm nay sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông ().

Khoảng 21h đêm 26/10, chiếc xe máy mang biển số 68D1 - 114.58 do người đàn ông trung niên cầm lái, chạy trên đường Nguyễn Duy Trinh theo hướng từ quận 2 về quận 9, TPHCM. Đến đoạn qua vòng xoay Phú Hữu thuộc phường Phú Hữu, quận 9, TPHCM thì xảy ra va chạm với một xe ô tô lưu thông cùng chiều khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị bánh xe cán qua tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế xe ô tô không dừng lại để xử lý hiện trường mà điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an quận 9 cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt sau đó, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera an ninh trên tuyến đường điều tra vụ việc (xem chi tiết).

Kế hoạch bán vũ khí trị giá 330 triệu USD của Mỹ cho Đài Loan (Trung Quốc) đã được Quốc hội Mỹ chấp thuận, SCMP đưa tin. Điều này sẽ dọn đường cho Bộ Ngoại giao Mỹ hoàn tất các thủ tục. Hợp đồng mua bán vũ khí cho Đài Loan lần này chủ yếu là các phụ tùng máy bay. Tính đến đêm 24/10 ( giờ Mỹ), thời hạn xem xét đã hết và nếu không nhận được bất cứ phản đối nào từ Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Hạ viện thì coi như nó được thông qua. Hồi tháng 6/2017, chính quyền ông Trump đã phê chuẩn một thỏa thuận bán vũ khí đầu tiên trị giá 1,4 tỷ USD trong một chương trình ủng hộ và tăng cường quan hệ quốc phòng giữa Washington và Đài Bắc (xem chi tiết).

Tuyến Hà Nội - Bắc Giang treo biển cao tốc nhưng vẫn cho xe máy đi vào, tốc độ trung bình chỉ đạt khoảng 50- 60 km/h. Sau gần 3 năm thu phí, tuyến cao tốc này vẫn chưa xong đường gom, trên tuyến có 2 cây cầu chỉ 2 làn xe chạy. Trước đó, khi đưa vào khai thác (tháng 1/2016), tuyến này vận hành theo cơ chế “cao tốc châm chước” khi chưa đạt chuẩn, trong đó cho xe máy đi vào trên đoạn Hà Nội - Bắc Ninh. Để khắc phục, Bộ GTVT yêu cầu nhà đầu tư (Cty BOT Hà Nội - Bắc Giang) sớm hoàn thiện đường gom để tách xe máy ra khỏi tuyến cao tốc. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn nằm trên giấy (xem chi tiết).

Sau khi Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (VHGDTNTN&NĐ) có ý kiến phản ứng về việc đặt ga đường sắt C9 cạnh hồ Hoàn Kiếm, UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, khẳng định, ga C9 không ảnh hưởng đến di sản, không gian văn hóa. Đề cập đến nội dung ga C9 ảnh hưởng đến di sản, không gian văn hóa, UBND thành phố Hà Nội cho hay, thiết kế tổng mặt bằng ga ngầm C9 và tuyến hầm có phần nằm trong khu vực bảo vệ II nhưng hoàn toàn nằm ngoài và không xâm phạm khu vực bảo vệ I (xem chi tiết).

