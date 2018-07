Bản tin 8H: Ôtô cháy ngùn ngụt sau cú tông container, 2 người chết

Theo TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường ÐH FPT cho biết qua phân tích dữ liệu kết quả thi của gần 1 triệu thí sinh dự thi THPT trên toàn quốc đã cho rất nhiều bất ngờ. Những tỉnh lọt top có tỷ lệ thí sinh các khối A1, B, điểm cao lại không phải là Hà Nội hay TPHCM.Trong đó, có 10 người chết (Yên Bái 8 người, Thanh Hóa 2 người); mất tích 11 người (Yên Bái 9 người và Thanh Hóa 2 người).Mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới nên người dân cần chú ý đến nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt các tỉnh như: Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Ôtô tông xe container trên cao tốc Long Thành, 2 người chết. Khoảng 4h ngày 21/7, ôtô đưa khách từ Đồng Nai ra sân bay Tân Sơn Nhất, chạy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, hướng về TP HCM. Đến gần cầu Long Thành, ôtô bất ngờ đâm vào đuôi xe container. Cú tông mạnh gây tiếng động lớn, xe khách bốc cháy ngùn ngụt lan sang xe container. Hai người trên xe 16 chỗ tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương. Đơn vị quản lý đường cao tốc cùng lực lượng chức năng đến hiện trường dập tắt đám cháy, đưa người bị nạn đi cấp cứu và điều tiết giao thông. Tuy nhiên, hướng xe từ Đồng Nai về TP HCM đang bị ùn tắc do hiện trường bị phong tỏa. Đến 7h, hàng nghìn ôtô nối đuôi kẹt cứng trên cao tốc.

Lãnh đạo Công an xã Cự Khê (Thanh Oai) xác nhận tối 20/7, tại một khu đô thị ở xã có xảy ra vụ án mạng khiến 2 cháu bé tử vong. Theo thông tin ban đầu, một người phụ nữ SN 1985 (quê Hưng Yên) mới mua nhà ở khu đô thị T.H có dấu hiệu trầm cảm nên tối nay đã dùng dây thắt cổ con mình và một người cháu 6 tuổi khiến cả 2 bé tử vong. "Sau khi thắt cổ 2 cháu bé xong, chị này lấy dây tự treo cổ mình nhưng được mọi người phát hiện, cứu thoát", vị lãnh đạo Công an xã Cự Khê nói. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.Charlie Rowley, 45 tuổi, ngày 20/7 rời bệnh viện quận Salisbury ở tây nam Anh. "Charlie đã có một trải nghiệm kinh khủng mà hầu hết chúng ta không thể tưởng tượng nổi", giám đốc điều dưỡng tại bệnh viện nói. Bạn gái của Rowley là Dawn Sturgess, 44 tuổi ngày 8/7 qua đời tại bệnh viện sau khi hai người bất tỉnh tại nhà ở Amesbury hôm 30/6. Cảnh sát Anh xác định họ nhiễm chất độc thần kinh Novichok, loại được sử dụng trong vụ đầu độc bố con cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal hồi tháng ba.Ngoài thông tin về bệnh nhân, BBC cũng cho biết tin tặc đã lấy đi thông tin đơn thuốc của 160.000 người. Những thông tin về bệnh án như chẩn đoán, ghi chú bác sĩ và kiểm tra sức khỏe vẫn an toàn. Đây được đánh giá là một trong những vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay ở Singapore.

Phan Thiên