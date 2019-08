Bản tin 8H: Sẽ có bão và nhiều đợt nắng nóng diện rộng trong tháng 8

Quảng cáo

Theo dự báo thời tiết tháng 8/2019 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào đầu tháng. Sau đó, có khả năng xuất hiện 1-2 đợt áp thấp nhiệt đới và bão trên khu vực Biển Đông. Đồng thời, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ từ giữa đến cuối tháng 8 có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt nắng nóng diện rộng. Ngoài ra, các tỉnh Bắc Bộ cũng có khoảng 3-4 đợt mưa diện rộng; khu vực Bắc Trung Bộ có khoảng 2-3 đợt mưa diện rộng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chủ yếu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình.

Khắp cả nước có dông, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa to. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nên trong ngày 5/8, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông (tổng lượng mưa phổ biến 20-50mm/24 giờ). Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp của đới gió Đông Nam rìa Tây Nam áp cao cận nhiệt đới nên có mưa vừa đến mưa to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 120mm). Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông.

Thanh niên nghi “ngáo đá” nhảy xuống sông mất tích. Chiều 4/8, nhiều cảnh sát cứu hộ của Công an tỉnh Sóc Trăng đã lặn xuống sông Maspéro (khóm 4, phường 8, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) để tìm một thanh niên mất tích nhiều giờ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân ở đường Kênh Xáng (phường 8) thấy một thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" đi một mình ra bờ kè sông Maspéro. Mọi người cứ tưởng người hàng xóm tắm mưa nhưng vài phút sau, anh này trèo lên lan can bờ kè rồi nhảy xuống nước. Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy người này.

Hà Nội tiếp tục mở cửa xả nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch. Từ 16h chiều 4/8, Công ty Thoát nước Hà Nội quyết định mở cửa xả nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch. Đại diện công ty cho biết, mực nước sông Tô Lịch chiều 4/8 cao khoảng 4,3m (cao hơn bình thường 1m), việc điều tiết nước hồ Tây thực hiện theo điều kiện thiên tai; mức độ mở cửa xả khoảng 20%, do vậy nước sẽ chảy từ từ ra sông Tô Lịch. Trong những ngày mưa lớn sau bão, mực nước trên sông Tô Lịch có thời điểm cao hơn 5m, làm cả khu vực thí điểm làm sạch sông theo công nghệ Nhật Bản bị chìm sâu trong nước. Chuyên gia Nhật Bản khẳng định các thiết bị làm sạch sông Tô Lịch không ảnh hưởng dù bị ngập trong nước.

Cảnh sát cơ động nén đau cứu CĐV "nhí" ngất xỉu ở sân Thiên Trường. Phút 70 trong cuộc chạm trán giữa HAGL và Nam Định thuộc vòng 19 Wake Up 247 V-League 2019, một cổ động nhí nhí khoảng 4-5 tuổi của Nam Định đã ngất xỉu, có dấu hiệu co giật và nuốt lưỡi. Trong phút giây đó, chiến sĩ cảnh sát cơ động Trần Đức Giảng đã nhanh trí dùng tay để ngăn bé trai cắn lưỡi. Hình ảnh được giới truyền thông ghi lại cho thấy hai chiến sĩ cảnh sát cơ động: một người bế cháu bé, người còn lại cho tay miệng bé để ngăn nuốt lưỡi, nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Theo các nguồn tin, em bé sau khi được cấp cứu kịp thời đã hồi tỉnh. Tuy nhiên, gia đình vẫn quyết định đưa em đến bệnh viện để kiểm tra kỹ càng hơn. (XEM CHI TIẾT)

Phát hiện 2 thi thể ở vùng biển Quảng Xương nghi nạn nhân bị lũ cuốn. Chiều 4/8, người dân thôn 1, xã Quảng Lưu (Quảng Xương, Thanh Hóa) bất ngờ phát hiện thi thể bé trai khoảng 12 tháng tuổi lẫn trong bùn đất trong tình trạng không có quần áo. Cùng thời điểm này, tại thôn 10, xã Quảng Thái (Quảng Xương), người dân cũng phát hiện thi thể nhiều vết va đập của một nam thanh niên. Nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân. Nhiều người nhận định, có thể đây là hai nạn nhân đang mất tích trong trận lũ vừa rồi trên địa bàn huyện Quan Sơn trôi dạt về đây. Được biết, trong số 12 nạn nhân hiện đang mất tích trong đợt lũ vừa rồi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có một bé trai (chưa đầy 1 tuổi) - con của anh Hoàng Xuân Luyến (45 tuổi, ở bản Xa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn). (XEM CHI TIẾT)



Một gia đình 5 người bị mất tích do lũ cuốn trôi. Hộ gia đình ông Hà Văn Tiệu (ở bản Xa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) có 6 người, một người đi làm ăn xa, 5 người còn lại sinh sống ở bản Xa Ná hiện cũng đang mất liên lạc, gồm: Hà Văn Tiệu, Hà Thị Bứng, Vi Thị Sống, Hà Văn Quỳnh, Hà Thị Thăm. Đây là 5 người trong số hơn 10 người đang mất liên lạc từ sáng 3/8, sau khi nước lũ tràn qua bản. Đến cuối ngày 4/8, nước lũ trên địa bàn huyện Quan Sơn đang rút dần, tuy nhiên, việc tiếp cận với một số bản vùng lũ hiện gặp nhiều khó khăn do giao thông bị phá hủy, nước sông vẫn đang chảy xiết... Để có thể tiếp cận bản Xa Ná, lực lượng chức năng đã dùng xuồng đi qua sông Luồng, rồi đi bộ hơn 5 km đường rừng. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh