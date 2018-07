Bản tin 8H: Thêm một thị trưởng Philippines bị bắn chết

Thêm một thị trưởng Philippines bị bắn chết. AFP dẫn lời cảnh sát Philippines ngày 3/7 cho biết, một tay súng đi xe máy đã bắn chết Ferdinand Bote, thị trưởng thị trấn General Tinio, phía bắc thủ đô Manila của Philippines. Theo đó, ông Bote và lái xe vừa rời văn phòng tại thủ phủ tỉnh Nueva Ecija thì bị tay súng tiếp cận. Theo cảnh sát, nghi phạm dùng súng ngắn bắn nhiều phát vào người thị trưởng, khiến ông thiệt mạng tại chỗ, còn lái xe không bị thương. Tại hiện trường, cảnh sát thu được 18 vỏ đạn. Đây là vụ ám sát quan chức Philippines thứ hai trong 2 ngày qua. Trước đó, Antonio Halili, thị trưởng thành phố Tanauan bị bắn chết khi tham dự lễ chào cờ ở tòa thị chính vào sáng 2/7.

Nắng “nung người” trên 40 độ C bao trùm Hà Nội. Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Riêng khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, và các tỉnh Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. (XEM CHI TIẾT)

Nghệ An: Hồ đập cạn kiệt nước, gần 23 nghìn ha ruộng nứt nẻ. Tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh Nghệ An tính từ đầu năm 2018 đến 30/6 là 397,3 mm, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017 là 112,8 mm. Tính đến ngày 2/7, trong số 533 hồ đập do xã, HTX quản lý có 25 hồ đã xuống cao trình mực nước chết. Vì thiếu nước tưới nên nhiều địa phương đến nay chưa gieo cấy được lúa mùa. Nếu trong thời gian tới không có lượng mưa bổ sung, đồng thời tiếp tục nắng nóng thì tình hình thiếu nước tưới sẽ trầm trọng hơn đối với gần 23 nghìn ha lúa hè thu - mùa đang trong tình trạng thiếu nước tưới.

Xe buýt bất ngờ sụt xuống hố sâu 3 mét trên đường phố Hà Nội. Trưa 2/7, một chiếc xe bus khi đang di chuyển trên đường Đê La Thành (Đống Đa, Hà Nội) bất ngờ bị sụt xuống hố tại khu vực nút giao thông Hoàng Cầu - La Thành. Đáng lưu ý, chiếc hố này không phải có từ trước mà chỉ bị sụt khi chiếc xe buýt đi qua. Sự việc khiến hành khách trên xe khá hốt hoảng. Rất may là không có người bị thương. Hiện nguyên nhân sụt đường vẫn đang được điều tra làm rõ.

Thanh niên 25 tuổi trở thành bộ trưởng trẻ nhất lịch sử Malaysia. Ông Syed Saddiq Abdul Rahman vừa trở thành bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia khi tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Thanh thiếu niên và Thể thao vào hôm 2/7 ở tuổi 25. Ông Syed Saddiq có bằng luật tại đại học Hồi giáo Quốc tế Malaysia (IIUM) và nổi tiếng với khả năng diễn thuyết. Ông Syed Saddiq bắt đầu trở nên nổi tiếng từ năm 2016 khi cùng 24 người trẻ tuổi khác thành lập một nhóm mang tên Challenger, và viết một lá thư nêu quan điểm phản đối chính quyền cựu Thủ tướng Najib Razak về vụ bê bối tham nhũng quỹ phát triển Malaysia (1MDB). (XEM CHI TIẾT)



Giết 10 con ong, người đàn ông bị 10.000 con ong kéo đến trả thù. Vụ việc kỳ lạ xảy ra tại TP.Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Theo đó, ngày 27/6, một người đàn ông giết 10 con ong trong căn hộ. Một ngày sau đó, khoảng 10.000 con ong kéo đến vây kín cửa sổ, bám đầy gian bếp và bao phủ các bức tường. Gia đình người đàn ông lập tức cầu cứu lực lượng cứu hộ. Vấn đề sau đó được giải quyết bằng thuốc trừ sâu.

Tú Oanh