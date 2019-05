Bản tin 8H: Thông tin bất ngờ vụ cô giáo bắt học sinh quỳ trong lớp

Liên quan đến sự việc một phụ huynh bức xúc tố cô giáo bắt học sinh quỳ trong lớp tại Trường THCS Tô Hiệu, chiều 11/5, trao đổi với PV, ông Kiều Xuân Huy - Chủ tịch UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, học sinh bị phạt quỳ vốn không được ngoan. Gia đình và cô giáo là người cùng thôn, có quan hệ thân thiết. Gia đình nam học sinh quỳ trong bức ảnh đã có sự nhờ vả với cô giáo, còn vị phụ huynh làm đơn tố cáo lại là một người khác. Hơn nữa, bức ảnh này đã được chụp từ đầu năm 2019, không hiểu vì nguyên nhân gì đến nay bức ảnh lại được chia sẻ. Được biết, cô giáo Lê Thị Quy (giáo viên dạy Toán, chủ nhiệm lớp 9B) đã thừa nhận hành vi bắt học sinh quỳ trong giờ học. Hiện, trường đã tạm đình chỉ việc giảng dạy và công tác chủ nhiệm của cô giáo Lê Thị Quy 1 tuần, từ ngày 13/5/2019 để làm tường trình và kiểm điểm về hành vi của mình.

Đoàn khách nước ngoài gặp nạn khi tham quan núi Bạch Mã. Khoảng 15h30 ngày 11/5, khi chở 21 người, chủ yếu là khách Singapore, từ đỉnh Bạch Mã (thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) về đồng bằng, xe khách du lịch BKS 75k - 1447 (thuộc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nam Thịnh, thành phố Huế), do tài xế Hoàng Nguyên Thạnh (38 tuổi, trú 103/22, đường Nhật Lệ, Huế) điều khiển, bất ngờ tông mạnh vào vách núi ven đường tại môt khúc cua. Cú va chạm mạnh làm 18 người trên xe bị thương, trong đó 6 nạn nhân bị thương nặng như gãy xương đùi, bả vai, bị thương ở cổ… (XEM CHI TIẾT)

Thừa Thiên - Huế công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Chiều 11/5, ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh TT-Huế cho biết, sau hai tháng xuất hiện tại địa bàn tỉnh này, đến nay dịch tả lợn châu Phi đã được khống chế hoàn toàn, không xuất hiện thêm những ổ dịch mới. sau khi công bố hết dịch, các hoạt động chăn nuôi, thú y, giết mổ, vận chuyển tiêu thụ, chế biến thịt lợn tại TT-Huế hoạt động bình thường trở lại. Dù vậy, các cơ quan chức năng địa phương được chỉ đạo phải tổ chức theo dõi sát sao quá trình chăn nuôi, quản lý chặt chẽ đàn lợn, thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng, giám sát, báo cáo, xử lý kịp thời các trường hợp có lợn mắc bệnh phát sinh. (XEM CHI TIẾT)



Bắc Bộ tăng nhiệt, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (12/5), thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nhiệt độ tăng dần thêm so với hôm qua, từ 22-35 độ C, có nơi trên 36 độ C; mưa rào và dông rải rác vài nơi. Trung Bộ cũng có có mưa rào và dông vài nơi; đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-34 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 20-40mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ) tập trung từ chiều đến tối; trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 21-33 độ C.

Tối 11/5, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Khánh Hoà tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa. Năm 2019, tỉnh Khánh Hòa được Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2019 Nha Trang, Khánh Hòa với chủ đề “Nha Trang - Sắc màu của biển”. Các hoạt động trong chương trình Năm Du lịch quốc gia 2019 được tổ chức liên tục trong năm gồm 13 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tổ chức; 11 sự kiện chính và hơn 50 hoạt động khác do tỉnh Khánh Hòa tổ chức và gần 40 hoạt động hưởng ứng do 14 tỉnh, thành phố tổ chức.

Phát hiện quả bom dài gần 2m còn nguyên ký tự trên vỏ. Chính quyền xã Châu Kim, huyện Quế Phong (Nghệ An) mới đây cho biết, ngày 8/5, người dân bản Chổi, xã Châu Kim đi lên đồi làm rẫy bất ngờ phát hiện một quả bom. Vào cuộc kiểm tra, UBND huyện Quế Phong phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Quế Phong cho biết, quả bom dãi 1,95 mét. Trên vỏ bom còn nguyên nhiều ký tự màu trắng. Để đảm bảo an toàn cho người dân, UBND huyện Quế Phong đã cắt cử người bảo vệ hiện trường và phối hợp cùng lực lượng công binh lên phương án phá hủy quả bom.

Sáng 12/5, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam) diễn ra lễ khai mạc Đại lễ Vesak 2019. Đây là lần thứ ba, Đại lễ Vesak được đăng cai tại Việt Nam từ ngày 12 - 15/5. Theo Ban Tổ chức, Vesak 2019 ghi nhận số lượng lãnh đạo cấp cao, khách quốc tế tham dự kỷ lục, với hơn 1.650 chức sắc và lãnh đạo các giáo hội, nhà nghiên cứu... đến từ hơn 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao các nước đến tham dự như: Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thống Ấn Độ, Chủ tịch Thượng viện Bhutan, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc... Lễ khai mạc Vesak 2019 được truyền trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 với sự tham gia của Chư tôn Đức giáo phẩm, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, cùng nguyên thủ các nước, quan khách, các đại sứ... và đông đảo phật tử, người dân.



