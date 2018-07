Bản tin 8H: Xe buýt lao xuống vực, 33 người chết

chiếc xe buýt chở 34 hành khách này đang trên đường chở các nhân viên của trường Đại học Nông nghiệp Dapoli tới vùng núi Mahabaleshwar để dã ngoại thì bất ngờ lao xuống một hẻm núi sâu. Chỉ có duy nhất một hành khách may mắn sống sót trong vụ tai nạn. Bước đầu, cảnh sát cho biết địa hình đường núi trơn trượt do mưa kéo dài nhiều ngày qua là một trong những nguyên nhân gây tai nạn. Hiện công tác cứu hộ đang tích cực diễn ra (xem chi tiết). Theo chính quyền địa phương, mộtBước đầu, cảnh sát cho biết địa hình đường núi trơn trượt do mưa kéo dài nhiều ngày qua là một trong những nguyên nhân gây tai nạn. Hiện công tác cứu hộ đang tích cực diễn ra (

, giới chức trách Trung Quốc đang điều tra nghi án trốn thuế trong giới nghệ sĩ Trung Quốc, trong đó có Phạm Băng Băng. Một số người trong công ty của cô gần đây bị cảnh sát triệu tập, cưỡng chế cư trú. Phạm Băng Băng và em trai cô đều bị cấm xuất cảnh. Trước đó vào hồi cuối tháng 5, nhà sản xuất chương trình truyền hình kiêm MC Thôi Vĩnh Nguyên tố cáo Phạm Băng Băng trốn thuế, sử dụng chiêu trò "hợp đồng âm dương" - nghĩa là một hợp đồng trình cơ quan chức năng còn bản khác được giấu kín. Cát-xê diễn viên nhận được trên giấy tờ công khai thấp hơn số tiền cô thực lĩnh. Lúc đó, phía Phạm Băng Băng khẳng định Thôi Vĩnh Nguyên vu khống cô (xem chi tiết). Vừa đây, The Economic Observer đưa tin

Vào khoảng 15h chiều ngày 28/7, hai đối tượng là Nguyễn Văn Quy (SN 1984) và Nguyễn Văn Huy (SN 1986) (đều trú tại phường Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả) đã đi từ Hải Dương đến trụ sở Công an TP. Cẩm Phả để đầu thú cùng tang vật vụ án. Tại đây, Huy và Quy bước đầu khai báo về vụ việc hai đối tượng này dùng dao giết người vào ngày 27/7. Theo lời Huy, khoảng 12h30 (27/7) Huy được vợ kể lại rằng có bị anh Nguyễn Văn H. (30 tuổi) trú tại phường Đại Yên, TP Hạ Long sàm sỡ. Không kìm chế được cơn giận Huy liền đuổi theo đánh anh H., Huy bị anh H. cầm đá ném vào ngực, nên đã chạy vào nhà và lấy gậy sắt đuổi đánh. Trong lúc xô xát, Huy bị trượt chân ngã, H. giật được gậy sắt đánh lại Huy. Cùng thời điểm, Quy, hàng xóm và cũng là bạn thân với Huy, đã chạy tới cầm dao với ý định đâm H. nhưng bị H. đánh lại. Trong lúc lộn xộn, Quy dùng dao đâm vào ngực H. Huy và Quy ngay sau đó đã bắt taxi bỏ trốn. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra và xử lý theo pháp luật.

trong ngày hôm nay (29/7) ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ duy trì mức thấp là 28-31 độ C; với các tỉnh từ Nghệ An trở vào đến Thừa Thiên Huế ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 32-33 độ C (xem chi tiết). Do tiếp tục chịu tác động của dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và đới gió Đông ẩm, vì thế

từ 2009 đến tháng 12/2011 (gian giữ chức Bí thư thị ủy Vu Hồ) Trần Thụ Long đã vi phạm các quy định, tùy tiện trợ cấp cho các công ty, hoàn trả phí nhượng quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp…gây thiệt hại cho nhà nước tổng cộng hơn 2 tỷ 916 triệu NDT (1.020,6 tỷ VND) (xem chi tiết). Ngày 27/7, Tòa án thành phố Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã mở phiên tòa xét xử công khai vụ án Trần Thụ Long, nguyên Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng thường trực tỉnh An Huy về các tội nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền, giao dịch nội bộ và tiết lộ thông tin chứng khoán. Theo đó, ông này trong thời gian làm việc đã lợi dụng tiện lợi về chức vụ mưu lợi bằng việc trực tiếp hoặc thông qua vợ là Vương Chuyên Hồng, em trai Trần Thụ Đường để nhận hối lộ tổng cộng hơn 275,8 triệu NDT (965,3 tỷ VND). Ngoài ra, trong thời gian

Đại sứ Nga ở Qatar Nurmakhmad Kholov cho biết Nga sẽ giúp Qatar trong việc chuẩn bị WORLD CUP 2022. Cụ thể, Nga sẽ giúp Qatar trong việc xây dựng các sân vận động và tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ WORLD CUP. Ông Nurmakhmad Kholov cũng cho biết Qatar dự định sẽ chi ít nhất 200 tỷ USD cho WORLD CUP 2022 để chứng tỏ sự hùng mạnh của mình. Qatar không giấu giếm kỳ vọng WC tổ chức ở nước này sau 4 năm nữa sẽ vượt xa WORLD CUP 2018 vừa diễn ra tại Nga (WORLD CUP tại Nga có tổng chi phí là 12 tỷ USD).

Trên quãng đường lăn xuống chân núi, tảng đá tách làm đôi và rơi trúng 2 nhà dân sống ở dưới chân núi. Một tảng rơi trúng nhà bà Lê Thị Mận và đè chết anh Vũ Văn C. (27 tuổi) trong lúc đang ngủ. Tảng đá còn lại rơi trúng nhà chị Bùi Thị Kiều Trang làm sập căn nhà và cả gia đình 3 người suýt chết. Tảng đá tách làm đôi khi rơi xuống nhà dân được các nhà chức trách ước lượng mỗi tảng nặng hơn 10 tấn, tảng đá bé hơn rơi trúng nhà chị Trang và làm sập bức tường sát giường ngủ, bức tường và phần mái nhà đè lên mẹ con chị Trang nhưng may mắn thoát chết vì tảng đá kịp dừng lại. Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng ngày 27/7, tại tổ 4, khu 1A, phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) khi một tảng đá lớn bất ngờ rơi từ độ cao gần 100 mét (xem chi tiết).

Theo thông báo phát đi từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu), 2 trận động đất liên tiếp xảy ra chỉ cách nhau 2 phút tại huyện Bắc Trà My. Lúc 00 giờ 19 phút 35 giây rạng sáng hôm qua (28/7), một trận động đất có độ lớn 3,7 Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,233 vĩ độ bắc, 108,181 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 11 km. Tiếp đến, lúc 00 giờ 21 phút 19 giây một trận động đất có độ lớn 3 Richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,228 vĩ độ bắc, 108,188 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Hai trận động đất trên xảy ra tại nơi có thủy điện Sông Tranh 2. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi 2 trận động đất này. Nhiều người dân sinh sống ở thị trấn Trà My và một số xã của huyện Bắc Trà My cho hay họ cảm nhận rất rõ 2 trận động đất xảy ra vào rạng sáng 28/7. Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày (từ 26 - 28/7) tại khu vực gần thủy điện Sông Tranh 2 xảy ra 6 trận động đất. Trước đó, trong ngày 26/7, Viện Vật lý Địa cầu ghi nhận 4 trận động đất liên tục xảy ra trong vòng chưa đầy 1 giờ.

