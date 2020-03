Bao nhiêu người tiếp xúc với bệnh nhân số 68 trên chuyến bay MI632?

Quảng cáo

Liên quan đến nam bệnh nhân thứ 68 (41 tuổi, quốc tịch Mỹ, lấy vợ Việt Nam người TP Đà Nẵng), ngày 18/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết: 9h15 ngày 14/3 bệnh nhân đi chuyến bay MI632 (ghế ngồi số 15F) từ Singapore đến thành phố Đà Nẵng lúc 11h00 cùng ngày tại cửa khẩu Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Ngay khi phát hiện trưởng hợp nghi ngờ, Bộ phận kiểm dịch y tế quốc tế đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tại cửa khẩu Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, tiến hành cách ly tạm thời bệnh nhân tại khu vực cách ly cửa khẩu, kiểm tra y tế và tiếp tục khai thác thông tin, đồng thời thông báo Trung tâm Cấp cứu thành phố, phối hợp vận chuyển bệnh nhân đến cách ly tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an tại Đà Nẵng) lúc 14h ngày 14/3. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 15/3, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nghi ngờ mắc Covid-19

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm bệnh nhân nghi ngờ mắc Covid-19 (chiều ngày 15/3), ngành y tế đã triển khai các biện pháp điều tra, thu thập thông tin. Kết quả, trên chuyến bay MI632có 40 hành khách (bao gồm cả bệnh nhân), tổ bay gồm 10 người trong đó có tiếp viên và phi hành đoàn.

Cơ quan chức năng đã lập danh sách người tiếp xúc gần, gồm có: Người tiếp xúc gần trên chuyến bay MI632 ngày 14/3/ (người ngồi cùng hàng, trên và dưới 2 hàng so với ghế của bệnh nhân) gồm 7 người nước ngoài. Trong đó có 2 người có điểm đến là khách sạn tại Đà Nẵng (Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn), 5 người có điểm đến thuộc 2 khách sạn tại TP Hội An (Quảng Nam); 4 cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế; 2 cán bộ công an cửa khẩu; 2 cán bộ phục vụ mặt đất VIAGS

Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng cũng thông báo cho tổ bay gồm 10 người tiếp viên và phi hành đoàn đã trở về Singapore trong ngày để chủ động thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe, báo cáo chính quyền địa phương để áp dụng các biện pháp cách ly, can thiệp y tế theo quy định.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, quận Sơn Trà và chính quyền địa phương đến khách sạn nơi có 2 người tiếp xúc gần đang lưu trú, tiến hành giải thích, tư vấn cho người tiếp xúc gần, đại diện khách sạn, lập danh sách người tiếp xúc với 2 người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Hướng dẫn khử khuẩn bề mặt tại 2 khách sạn tại quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn nơi 2 người tiếp xúc gần với bệnh nhân trên chuyến bay từng lưu trú.

Ngày 16/3, tiến hành vận chuyển, cách ly tập trung 2 người tiếp xúc gần với bệnh nhân nêu trên tại cơ sở cách ly tập trung do UBND TP Đà Nẵng tổ chức (Khách sạn Sam Grand). Hai người này đã được lấy mẫu ngày 17/3, kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Cũng trong ngày 16/3, cơ quan chức năng cũng tổ chức cách ly y tế đối với người có tiếp xúc gần với bệnh nhân tại cửa khẩu Sân bay Quốc tế Đà Nẵng: 4 cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế (tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng), 2 cán bộ công an cửa khẩu (tại Bệnh viện 199), 2 cán bộ phục vụ mặt đất (tại Trung tâm Y tế địa phương).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã gửi danh sách hành khách trên chuyến bay MI632 từ Singapore đến thành phố Đà Nẵng ngày 14/3, bao gồm số ghế, nơi đến của các hành khách cho các địa phương, tỉnh, TP liên quan để tiến hành phối hợp điều tra và áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp.

Hiện tại, bệnh nhân thứ 68 được cách ly và chữa trị tại bệnh viện Đà Nẵng. Lãnh đạo bệnh viên Đà Nẵng cho hay: 11h20 ngày 18/3/2020 ghi nhận tình trạng bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, các chỉ số sức khỏe trong giới hạn bình thường.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết: sẽ tiếp tục điều tra, xác minh những hành khách trên chuyến bay đang có mặt tại TP Đà Nẵng, và các địa phương khác để thông báo, tư vấn các biện pháp theo dõi sức khỏe, thực hiện khai báo y tế điện tử, báo cáo chính quyền địa phương nơi đến để áp dụng các biện pháp cách ly, can thiệp y tế theo quy định.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo điều tra, lập danh sách những người tiếp xúc gần với hành khách đi trên chuyến bay MI632, người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng để thông báo với cơ quan công an, chính quyền địa phương phối hợp áp dụng các biện pháp cách ly, can thiệp y tế theo quy định.

Đồ họa: NGUYỄN THÀNH

Nguyễn Thành