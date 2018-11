Bắt giữ số lượng lớn 'hàng nóng' ở biên giới

Sáng 22/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong khi triển khai công tác nghiệp vụ tại khu vực Trung tâm thương mại Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), lực lượng công an địa phương phát hiện một nam thanh niên đi xe máy tốc độ cao không đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang. Trên xe mô tô có chở thùng lớn bao bọc kín nghi 'hàng nóng' nên lực lượng công an đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Thấy vậy, người chủ phương tiện dùng dao cắt vứt bỏ thùng hàng, bỏ chạy. Qua kiểm đếm, bên trong thùng cát tông có chứa 120 dùi cui điện các loại, 53 bình xịt hơi cay, 5 khẩu súng bắn điện có xuất xứ từ Trung Quốc.

Hiện lực lượng chức năng Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, truy tìm, xử lý người vận chuyển, buôn bán số 'hàng nóng' kể trên.

Nguyễn Duy Chiến