Bí thư Thành uỷ TPHCM: 'Kết quả chống dịch của TPHCM đến nay là rất tốt'

Đây là đánh giá của Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân sau khi nghe báo cáo từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TPHCM vào tối 6/4.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, phòng dịch là hàng đầu, chắc chắn chúng ta sẽ duy trì được kết quả chống dịch và giành thắng lợi.

Bí thư Thành uỷ TPHCM tại cuộc họp giao ban trực tuyến tối 6/4. Ảnh Văn Minh

So sánh số ca mắc COVID-19 trên đầu người, ông Nguyễn Thiện Nhân nêu ra dẫn chứng, hiện nay tại Việt Nam bình quân 1 triệu người dân có 2,4 người nhiễm, nguồn nhiễm tại chỗ thấp so với các nước trên thế giới. Cụ thể ở Nhật Bản có 25 người, ở Mỹ có hơn 700 người, Pháp 900 người, Đức là 1000, Tây Ban Nha là hơn 2400 người. Từ đó thấy rằng nguy cơ tự lây nhiễm ở Việt Nam là rất thấp, chính là do chúng ta ngăn chặn dịch bệnh từ rất sớm.

Bí thư Thành uỷ TPHCM đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM. Ảnh Ngô Bình

Khả năng chịu đựng của hệ thống y tế, ông Nhân cho biết TPHCM chỉ mới sử dụng 5% số giường chữa bệnh, còn trống đến 95%. Trong khi hiện nay ở nhiều quốc gia trên thế giới, hệ thống y tế đã quá tải.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, TPHCM tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp vừa qua, coi phòng dịch là hàng đầu; rà soát kĩ những người đã nhập cảnh vào có nguy cơ lây lan, hạn chế xâm nhập bệnh từ bên ngoài; đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách...Chắc chắn TPHCM duy trì giữ ổn định được kết quả này.

"Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TPHCM triển khai tốt những việc đã làm...với tinh thần phòng bệnh, phòng dịch là hàng đầu, chữa bệnh thì quyết liệt có hiệu quả", Bí thư Thành uỷ TPHCM nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết khi không còn người lây nhiễm thì vẫn còn nguy cơ du nhập virus bởi trên thế giới có hơn 1 triệu người nhiễm. Chúng ta phải suy nghĩ thêm sẽ chuyển trạng thái của xã hội, trạng thái kinh tế sang giai đoạn không có dịch nhưng vẫn có nguy cơ virus.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm. Ảnh Văn Minh

Cũng tại cuộc họp, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM cho biết, thời gian quan các quận đã triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 rất tốt và kịp thời. Đề nghị các quận huyện nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến với dịch COVID-19 này.

Thời gian tới, TPHCM chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện ký kết với các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cũng như triển khai thực hiện bộ tiêu chi đánh giá tính rủi ro lây nhiễm tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Song song với đó là khẩn trương triển khai thực hiện một số chính sách chăm lo cho những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhằm hỗ trợ kịp thời ổn định cuộc sống.

Văn Minh - Huy Thịnh