TPHCM huy động hơn 2.700 người trực 62 chốt, trạm kiểm dịch COVID-19

Cụ thể, Công an TPHCM đã phối hợp Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Bộ Tư lệnh Thành phố, Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai đồng loạt thiết lập 62 chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19 (16 chốt chính và 46 chốt phụ) trên địa bàn thành phố.



Trong đó, Công an TPHCM đã huy động 1.404 lượt cán bộ chiến sỹ, các đơn vị khác triển khai 1.302 lượt cán bộ các ban, ngành thành phố tham gia thực hiện nhiệm vụ kiểm soát mỗi ngày. Mỗi chốt, trạm bố trí lực lượng chia làm 3 ca, hoạt động 24/24 giờ.

Lực lượng liên ngành tại các chốt, trạm kiểm dịch. Ảnh CA

Mục tiêu kiểm soát là người, phương tiện, đồ vật, hàng hóa có dấu hiệu, biểu hiện nghi vấn mang mầm dịch COVID-19 di chuyển qua chốt, trạm kiểm soát ở cả chiều vào và chiều ra khỏi thành phố (dừng và kiểm tra tất cả người, phương tiện, hàng hóa di chuyển qua chốt, trạm kiểm soát).

Ngày đầu kiểm tra ở các chốt, trạm phát hiện 9 trường hợp có thân nhiệt cao. Ảnh CA

Trong ngày đầu thực hiện kiểm tra ở các chốt, trạm kiểm dịch, cơ quan chức năng đã phát hiện 9 trường hợp tài xế có thân nhiệt cao, phải đưa đi kiểm tra sâu. Theo số liệu từ Phòng CSGT TPHCM, lực lượng liên ngành đã kiểm tra 434 ô tô, 183 xe máy với tổng cộng 1.794 người dân được kiểm tra y tế trước khi vào TPHCM. Sau khi đo thân nhiệt các trường hợp này, đã có 82 người khai báo y tế, phát hiện 9 người có biểu hiện thân nhiệt cao, phải theo dõi và kiểm tra sâu.

Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm mùa dịch COVID-19

Theo Công an TPHCM thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố. Xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt, xuyên tạc sự thật về tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh gây hoang mang cho người dân. Trong đó xuất hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá các mặt hàng y tế, sản phẩm phục vụ phòng, chống dịch bệnh, lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu.

Đặc biệt hoạt động của các loại tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, nhất là cướp, cướp giật, trộm cắp lợi dụng nơi vắng, sơ hở để hoạt động...

Công an TPHCM mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm trong mùa dịch COVID-19. Ảnh CA

Để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, từ ngày 1/4 đến ngày 1/5, Công an TPHCM triển khai cao điểm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19.

Trong đó, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện xử lý các đối tượng cướp, cướp giật tài sản trên đường phố và nơi công cộng, nhất là các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, không rõ mục đích di chuyển trong thời gian hạn chế đi lại.

Tổ công tác 363 tập trung phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trên đường phố, nơi công cộng, nhất là các trường hợp không đeo khẩu trang, không tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí, quy định về vận tải hành khách, tụ tập đông người, các hành vi làm lây lan dịch COVID-19 cho cộng đồng và các biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy...

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Ngoài ra, Công an TPHCM tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp buôn lậu, sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận xuất xứ hàng hóa, nhất là các trường hợp lợi dụng tình hình dịch COVID-19 gây ra tạo sự khan hiếm giả tạo để đầu cơ, găm hàng, tăng giá... ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Văn Minh - Huy Thịnh