Bình Dương: Hàng loạt cây xanh bị bão số 9 quật gãy

Đến sáng ngày 26/11, tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vẫn đang mưa rất to kèm theo gió mạnh do ảnh hưởng của cơn bão số 9. Do Mưa gió giật mạnh khiến hàng loạt cây xanh kích thước lớn, trên nhiều tuyến đường bị quật gãy.

Sáng ngày 26/11, tại Bình Dương trời vẫn đang mưa rất to

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, trên đường Phạm Ngọc Thạch nối từ TP. Thủ Dầu Một đến thàn phố mới Bình Dương có hàng chục cây xanh cổ thụ bị gió quật ngã. Cây xanh có kích thước, tán lớn đổ xuống đường nằm chắn phần đường dành cho xe máy. Trong khi đó, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị mất điện. Một số tuyến đường chính có đèn chiếu sáng nhưng không có điện.

Cây xanh trên đường Phạm Ngọc Thạch, TP. Thủ Dầu Một ngã đổ

Một số phương tiện xảy ra va chạm do đường tối, mưa lớn kèm gió giật mạnh. Để hỗ trợ người dân kịp thời, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã huy động lực lượng thường xuyên trực chốt tại ngã tư và nơi nguy hiểm.

Hàng chục cây xanh ngã xuống đường

Trước đó, đêm 26/11 hàng ngàn chiếc xe ô tô không di chuyển được trên đường quốc lộ 13 do nước ngập đường. Nhiều phương tiện hư hổng đến sáng vẫn chưa được dời đi nơi khác.

Cây xanh ngã ra đường nguy hiểm cho người đi đường Tán cây lớn chắn hết phần đường dành cho xe máy Gió giật mạnh cây ngã hàng loạt Đêm 25/11, hàng ngàn ô tô bị kẹt cứng do đường ngập

Hương Chi