Bình Dương lên kế hoạch ứng phó hoàn lưu bão số 9

TPO - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, chiều tối ngày 25/11, khu vực tỉnh Bình Dương sẽ có mưa to và gió giật mạnh. Cơ quan chức năng tỉnh này đã lên kế hoạch đối phó khi bão đến, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.