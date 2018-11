Công trường khai thác than trái phép: Lãnh đạo huyện 'né' trách nhiệm

Hứa xong để đấy

Liên quan đến việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long “đội lốt” dự án xây dựng nghĩa trang Đồng Khuôn tại xã Quảng La, huyện Hoành Bồ khai thác than trái phép, phá hoại hơn 31ha rừng sản xuất, rừng phòng hộ, phá hoại cảnh quan, coi thường pháp luật. PV Tiền Phong đã nhiều lần tìm cách liên hệ, đặt lịch làm việc với ông Triệu Đức Hương, Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ nhưng đều bị ông này từ chối với lý do bận họp.

Ông Triệu Đức Hương, Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ liên tục từ chối gặp PV.

Đặc biệt, ngày 5/11, tại buổi làm việc giữa PV Tiền Phong với ông Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ cố tình từ chối trả lời nhiều câu hỏi của PV với lý do: “Tôi vừa mới được nhận nhiệm vụ từ tháng 5/2017 nên không dám bàn đến bản chất của vụ việc”. Cũng chính ông Nhã hứa với PV sau buổi làm việc sẽ cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ việc để PV có cách nhìn tổng quan.

Đến nay (8/11) hồ sơ mà ông Nhã hứa với PV vẫn bặt vô âm tín. Mặc dù đã nhiều lần PV gọi điện cho ông Nhã nhắc việc gửi hồ sơ như đã hứa, ông này chỉ “ậm ừ” và xin địa lại chỉ Email của PV để gửi sau.

Ông Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ: "Tôi không đánh giá bản chất vụ việc vì mới được nhận nhiệm vụ".

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Nhã cũng hứa như đinh đóng cột với PV: “Thứ 5 này (8/11) tôi sẽ mời các bên liên quan như Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thăng Long, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng La cùng đại diện lãnh đạo và các phòng ban của huyện để thu xếp một cuộc gặp có PV Tiền Phong để thông tin đến báo chí”.

Lời hứa của ông Nhã như một sự quyết tâm làm sáng tỏ sự việc đang gây bức xúc trong dư luận vì nhiều năm nay với “lá bùa” xây tặng nghĩa trang cho xã Quảng La nhưng thực chất Cty CP TĐ Hạ Long ra sức tàn phá môi trường để khai thác than trái phép ngay trong ranh giới quản lý tài nguyên của chính quyền huyện Hoành Bồ.

Cty CP TĐ Hạ Long phá hoại hơn 31ha đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ để khai thác than trái phép nhiều năm nay.

Đến nay, lời hứa này dường như đã bị ông Nhã lãng quên. Nhiều câu hỏi đang còn bỏ ngõ, trách nhiệm những người liên quan không hề bị xử lý.

Chủ tịch xã sai phạm được thăng chức

Liên quan đến việc xây dựng nghĩa trang Đồng Khuôn tại xã Quảng La, huyện Hoành Bồ, từ những năm 2013-2015, xã Quảng La liên tục có những văn bản báo cáo huyện cho Cty CP TĐ Hạ Long xây tặng nghĩa trang cho xã này để cán mốc nông thôn mới.

Mặc dù được xây dựng trên sườn đồi, cần bốc xúc một lượng lớn đất đá để cắt tầng tạo mặt bằng xây dựng nghĩa trang, nhưng UBND xã Quảng La vẫn gửi văn bản lên huyện xin cấp cho doanh nghiệp thêm 2 vị trí khác để khai thác đất và đổ thải trong quá trình xây nghĩa trang.

Không một hại cát được đổ vào nghĩa trang như dự án đã "vẽ" ra để đào trộm than.

Khi Cty CP TĐ Hạ Long chưa hề đủ hồ sơ thủ tục như quyết định thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, UBND xã Quảng La vẫn làm ngơ để doanh nghiệp này mở đường, phá núi, đào than. Đặc biệt, còn đường mà hàng đêm từng đoàn xe của chủ đầu tư rầm rập chở than đi về hướng đèo Họa My chỉ cách cổng ủy ban xã vài chục mét nhưng không hề bị lực lượng chức năng phát giác.

Trao đổi với ông Phạm Văn Hùng Bí thư Đảng ủy xã Quảng La: “Tôi không nắm rõ là số lượng than đã phát lộ là bao nhiêu vì mỗi lần Cty này bốc đất phát lộ ra than tôi không được phía chính quyền báo cáo số liệu cụ thể”.

Với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng nêu trên, ông Nguyễn Việt Thành Chủ tịch UBND xã Quảng La không những không bị truy cứu trách nhiệm mà được UBND huyện Hoành Bồ cất nhắc lên làm “quan huyện” từ ngày 1/11/2018.

Nhiều cá nhân, tập thể có liên quan trách nhiệm nhưng không bị xử lý.

“Hiện giờ chúng tôi không thể cung cấp các tài liệu hồ sơ có liên quan đến vụ việc vì tất cả giấy tờ liên quan đều được ông Thành nắm giữ. Vị Chủ tịch mới về thay, chưa được bàn giao công việc nên hẹn PV một ngày gần nhất sẽ cung cấp hồ sơ”, ông Phạm Văn Hùng Bí thư Đảng ủy xã Quảng La nói.

Việc Cty CP TĐ Hạ Long coi thường pháp luật, tàn phá tài nguyên khoáng sản trong nhiều năm có liên quan đến trách nhiệm của chính quyền địa phương. Quảng Ninh cần làm rõ những vi phạm của các cá nhân, tập thể có liên quan. Cần có những biện pháp chấn chỉnh triệt để tình trạng chảy máu tài nguyên trên một địa bàn được coi là giàu tài nguyên nhất cả nước.

