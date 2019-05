Danh sách tốt nghiệp trường THPT Nghi Lộc 3 không có tên Lê Hoàng Anh Tuấn

Liên quan vụ việc, tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 5/2019 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức vào sáng 6/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã yêu cầu các ban ngành liên quan có báo cáo vụ việc tại Trường THPT Nghi Lộc 3. “Đó là cuộc gặp mặt với tư cách cựu học sinh của trường, chúng tôi đã cho kiểm tra lại. Anh ấy (Lê Hoàng Anh Tuấn – PV) cứ “nổ”, còn phải là nhà báo quốc tế hay không thì Bộ Thông tin Truyền thông sẽ làm việc. Chứ tỉnh không mời và đón tiếp”, bà Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An cho biết.