Điều động 2 trung tá 'bảo kê' xe vi phạm giao thông sang đơn vị khác

Chiều ngày 22/4, thêm 2 cán bộ sĩ quan cấp bậc thượng tá giữ chức vụ trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đã bị Bộ Công an cách chức vì sai phạm rất nghiêm trọng. Trước đó các cán bộ này đã bị cách hết các chức vụ trong Đảng. Như vậy đã có 3 cán bộ cấp trưởng phòng của Công an tỉnh này bị cách chức.