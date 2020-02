Fanpage đưa thông tin thất thiệt 'Huế lập 4 quận vào năm 2025'

Quảng cáo

Chiều 13/2, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) tỉnh TT-Huế, cho biết, vừa yêu cầu lực lượng chức năng thuộc Sở phối hợp cùng cơ quan công an xác minh, làm rõ việc đưa thông tin thất thiệt về việc "Huế thành lập 4 quận vào năm 2025" lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook tại TT-Huế lan truyền thông tin thành phố Huế trực thuộc Trung ương vào năm 2025 và được chia thành 4 quận.

4 “quận” này bao gồm: Quận 1 - quận Vỹ Dạ, quận 2 - quận Ngự Bình, quận 3 - quận Nội Thành và quận 4 - quận Gia Hội. Thông tin còn chi tiết hóa các phường, xã được gộp lại trực thuộc từng quận như: "Quận 1 - quận Vỹ Dạ: phường Vỹ Dạ, Xuân Phú, An Đông, Phú Hội, Phú Nhuận, Vĩnh Ninh, Thủy Vân và Phú Thượng; Quận 2 - quận Ngự Bình: phường An Cựu, An Tây, Phước Vĩnh, Trường An, phường Đúc, Thủy Xuân, Thủy Biều và Thủy Bằng…”.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, thông tin “Huế lập 4 quận” đã nhận được những phản ứng, bình luận trái chiều trong cộng đồng mạng và nhiều lượt chia sẻ. Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở TT&TT TT-Huế, khẳng định, đây là thông tin thất thiệt.

Khi nhận thông tin, Sở TT&TT đã phối hợp công an tiến hành xác minh. Qua đó, cơ quan chức năng xác định được một Fanpage chuyên các nội dung về Huế là nguồn đưa tin. “Sở đã nhắc nhở đối với quản trị trang này. Fanpage hiện đã đính chính nội dung mà họ đăng tải gây hiểu nhầm”, ông Sơn cho hay.

Trao đổi trên báo chí, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, cũng cho biết, hiện tỉnh này đang tập trung vào việc xây dựng bộ tiêu chí cho đô thị có tính chất đặc thù về di sản và tổ chức thực hiện sau khi được Trung ương thông qua, chưa bàn đến việc phân chia địa giới hành chính; nên thông tin Huế chia thành 4 quận như đăng trên mạng xã hội Facebook là không chính xác.

Ngọc Văn