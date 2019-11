Hà Nội trả lời cử tri về vụ án công ty Nhật Cường

Quảng cáo

Cụ thể, cử tri quận Nam Từ Liêm đề nghị thành phố công khai các thông tin liên quan đến vụ việc của Cty Nhật Cường cho nhân dân nắm được.



Văn bản trả lời do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký, cho biết, hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang trong quá trình điều tra vụ án buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền xảy ra tại Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

“Vì vậy, sau khi có kết quả điều tra, thành phố sẽ có thông tin chính xác trả lời cử tri”, văn bản nêu.

Trước đó, như đã thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", theo Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015, xảy ra tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Cty Nhật Cường).

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với Bùi Quang Huy (SN 1974, trú tại 151 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) - Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm cùng về tội danh nêu trên.

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Công ty Nhật Cường Mobile, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) còn có có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền”.

Ngày 09/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự.

Liên quan đến các dịch vụ công của thành phố Hà Nội do Nhật Cường triển khai, thành phố Hà Nội nhiều lần khẳng định vẫn hoạt động bình thường.

Trường Phong