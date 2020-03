Hà Nội: Vì sao người dân nên ở nhà trong 2 tuần quyết định của Covid-19?

Ngày 23/3, Công an TPHCM thông tin, lực lượng Công an phường Phạm Ngũ Lão (Quận 1) vẫn duy trì hoạt động, thực hiện nhiệm vụ bình thường, hoàn toàn không có việc bị cách ly y tế do dịch bệnh Covid-19.