Sự thật thông tin Công an phường Phạm Ngũ Lão bị cách ly do nhiễm Covid-19

Theo Công an TPHCM, trong thời gian qua, Công an Quận 1 đã cùng các ban ngành, đoàn thể triển khai các biện pháp đồng bộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công an TPHCM phản bác thông tin toàn bộ Công an phường Phạm Ngũ Lão bị cách ly. Ảnh chụp màn hình

Trước tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh, lực lượng Công an Quận 1 với nỗ lực và quyết tâm cao nhất tham gia đóng góp tích cực trên mọi mặt của công tác phòng, chống dịch bệnh; là chỗ dựa vững chắc cho người dân thành phố nói chung người dân Quận 1 nói riêng.

Tuy nhiên, lợi dụng tình hình phức tạp của dịch bệnh, rất nhiều đối tượng đã tung tin thất thiệt hoặc đưa những thông tin thiếu tính xác thực, phỏng đoán theo quan điểm, nhận thức cá nhân nhằm câu view, câu like, gây hoang mang dư luận xã hội trên các trang mạng xã hội.

Trong đó có những thông tin như: "Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 là phường nhiều khách du lịch nước ngoài. Công an thường xuyên tiếp nhận các khai báo lưu trú từ cơ sở du lịch... Tin nóng toàn bộ Công an phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 bị cách ly. Chuyến này cô Vy viếng cán bộ Công an hơi bị nhiều”.

Thực tế, lực lượng Công an Quận 1 nói chung và Công an phường Phạm Ngũ Lão nói riêng vẫn duy trì hoạt động, thực hiện nhiệm vụ bình thường, hoàn toàn không có việc bị cách ly y tế do dịch bệnh.

Đề nghị người dân cảnh giác khi đọc được những thông tin thất thiệt, không đúng sự thật đang lan truyền trên không gian mạng, đặc biệt là trong thời điểm này. Cuộc chiến phòng, chống Covid-19 đang bước vào giai đoạn quyết định.

Bên cạnh những giải pháp quyết liệt của Chính phủ, các cấp, các ngành, cần có sự chung tay, đồng lòng của người dân trong phòng, chống dịch bệnh, lên án những hành vi đưa thông tin sai sự thật, góp phần loại bỏ tiêu cực, xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh, hữu ích cho xã hội.

Hiện Công an Quận 1 đang điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng đăng tải các thông tin sai sự thật như trên.





