HĐND TPHCM họp bất thường về công tác nhân sự

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM… và 91 đại biểu HĐND TP (14 đại biểu vắng mặt).

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, thông tin, trong thời gian qua, do Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội được điều động nhận công tác khác nên kỳ họp miễn nhiệm các chức danh này để bầu nhân sự khác thay thế, nhằm kiện toàn nhân sự HĐND TP.

Cũng tại kỳ họp Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đọc tờ trình, đề nghị HĐND TP miễn nhiệm thành viên UBND TP đối với ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư (do về làm Bí thư Quận ủy quận Gò vấp); ông Ngô Văn Triển, Trưởng Ban Dân tộc (do xin thôi việc) và Thiếu tướng Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP (do nghỉ hưu theo chế độ).

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng miễn nhiệm chức danh Hội thẩm TAND TP đối với ông Nguyễn Tri Thắng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP (do có đơn xin từ nhiệm để hành nghề luật sư).

Sau khi miễn nhiệm các chức danh trên, kỳ họp đã bầu các chức danh HĐND TP và ủy viên UBND TP.